Está disputándose la clasificatoria del GP de Miami de Fórmula 1

El francés se había posicionado en la quinta colocación con un tiempo de 1.29.161, pero el argentino lo desplazó de esa ubicación tras ser dos décimas más rápido (1.28.975).
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02-05-2026 17:30
¡COMENZÓ LA Q2!
Los 16 pilotos que avanzaron a esta ronda tienen 15 minutos para quedar entre los 10 primeras ubicaciones. El resto quedará afuera de la Q3.
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02-05-2026 17:26
¡Fuego en el auto de Bortoleto!
El piloto de Audi registro problemas con su monoplaza y fue el único que no pudo marcar tiempos
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02-05-2026 17:21
¡Final para la Q1!
Andrea Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo de esta prueba inicial con 1:28.653, a casi tres décimas del segundo Charles Leclerc (1:28.998, Ferrari). Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio (1:29.099). Franco Colapinto accedió a la Q2 con la décima ubicación gracias a marcar un cronómetro de 1:29.584. También pasó Pierre Gasly, aunque lo hizo con lo justo. Quedó 15° con 1:29.914.
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02-05-2026 17:21
Colapinto quedó a resguardo
En los últimos instantes, el pilarense bajó su registro personal para terminar el giro en 1.29.584 y ubicarse en el décimo lugar.
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02-05-2026 17:19
Muestra de talento de Kimi Antonelli
El joven de Mercedes bajó el tiempo de Verstappen por más de cuatro décimas (terminó en 1:28.653) y se quedó con el primer lugar parcial de esta Q1.
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02-05-2026 17:15
Buena vuelta de Franco Colapinto
El argentino fijó su cronómetro en 1:29.917 para ubicarse en el noveno lugar y superó a su compañero Pierre Gasly, quien terminó el giro apenas dos décimas más lento (1:30.092).
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02-05-2026 17:10
Colapinto y Gasly, a los boxes
Los dos pilotos de Alpine salieron a la pista, pero volvieron a los pits sin marcar ningún tiempo.
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02-05-2026 17:09
Aparecieron los equipos de punta
Red Bull se quedó con el primer lugar de manera parcial con un gran tiempo de 1:29.099 por parte del campeón mundial Max Verstappen. Lando Norris, de McLaren, está segundo (1:29.183), mientras que las Ferraris de Leclerc y Hamilton se reparten el tercer y cuarto lugar, respectivamente.
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02-05-2026 17:07
Primeros tiempos en Miami
Ollie Bearman (Haas) lidera la tabla con un tiempo de 1:30.203. Esteban Ocon está segundo a casi seis décimas (1:30.783).
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02-05-2026 17:02
¡COMENZÓ LA Q1!
Los 22 pilotos tienen 18 minutos para fijar sus mejores tiempos. Los seis peores quedan afuera de la Q2.
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02-05-2026 16:57
¡Faltan cuatro minutos para el inicio de la clasificación!
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02-05-2026 16:50
En breve
Buenas tardes en instantes comenzaremos con el relato de la clasificación del GP de Fórmula 1 de Miami.
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02-05-2026 16:49
A mejorar
El bonaerense perdió dos lugares desde la largada y terminó décimo después de las 19 vueltas. Ahora apunta a mejorar sus tiempos de cara a la largada del domingo
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