Está disputándose la clasificatoria del GP de Miami de Fórmula 1

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¡Final para la Q1!

Andrea Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo de esta prueba inicial con 1:28.653, a casi tres décimas del segundo Charles Leclerc (1:28.998, Ferrari). Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio (1:29.099). Franco Colapinto accedió a la Q2 con la décima ubicación gracias a marcar un cronómetro de 1:29.584. También pasó Pierre Gasly, aunque lo hizo con lo justo. Quedó 15° con 1:29.914.