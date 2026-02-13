Escándalo en el fútbol: detuvieron al periodista Quique Felman en Miami por presunto lavado de activos

El ambiente del periodismo deportivo y el fútbol argentino se encuentra conmocionado tras la detención de Enrique “Quique” Felman en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Escándalo por la venta de entradas a BTS: sanción millonaria a una ticketera y nuevas reglas para los shows

Escándalo en un cementerio: familiares del muerto se quejaron por el tamaño de la fosa y la agrandaron

El cronista, reconocido por su extensa trayectoria en la señal TyC Sports , fue interceptado por las autoridades estadounidenses el pasado 2 de febrero , al llegar al país junto a su hija para celebrar su cumpleaños de 15.

La detención responde a una causa federal iniciada en el estado de Nevada por presunto lavado de activos . Según las investigaciones difundidas, Felman habría actuado como un "promotor VIP" o nexo entre un casino de Las Vegas (específicamente el Resorts World Las Vegas) y diversas figuras del deporte argentino, incluyendo exjugadores de la Selección.

La maniobra consistía en invitar a deportistas a realizar "presencias" en el casino con todos los gastos pagos. Sin embargo, los invitados debían cumplir condiciones estrictas. Según trascendió, no podían apostar dinero propio , sino utilizar fichas proporcionadas por la organización; debían jugar para "terceros" siguiendo órdenes específicas y tenían prohibido consumir alcohol durante el juego y estaban bajo monitoreo constante de cámaras.

Por estas actividades, los deportistas habrían recibido pagos de entre 5.000 y 75.000 dólares . El rol de Felman y otros periodistas bajo investigación habría sido el de intermediarios, cobrando comisiones por reclutar a estas figuras.

El movimiento financiero bajo sospecha

Uno de los puntos más críticos de la causa es la detección de una transferencia de un millón de dólares hacia una cuenta vinculada al periodista. De acuerdo con los reportes, Felman se habría quedado con una comisión de 20.000 dólares, mientras que los 980.000 restantes fueron reenviados a una tercera cuenta cuyo destinatario final la justicia intenta determinar.

Aunque la defensa del periodista sostiene que se trata de transacciones habituales de su rol como promotor, Felman ya figuraba como "fugitivo" en los registros del Condado de Miami-Dade antes de su arribo.

Actualmente, Felman permanece alojado en un centro de detención en Florida a la espera de ser trasladado a Nevada, donde radica la causa principal. Se ha fijado una audiencia clave para el próximo 17 de febrero para definir su situación judicial.

Respecto a su libertad, las fuentes mencionan cifras de fianza que oscilan entre los 50.000 y los 130.000 dólares. Trascendió que el periodista podría ofrecer un departamento como garantía para recuperar la libertad y regresar a la Argentina mientras continúa el proceso.

Este hecho contrasta fuertemente con la última actividad pública de Felman en sus redes sociales el 27 de diciembre de 2025, donde se lo veía disfrutando del verano y posteando mensajes sobre "buenas vibras y energía positiva". Ahora, su futuro profesional y legal depende de una investigación que promete escalar y sumar nuevos nombres del ámbito mediático y deportivo.