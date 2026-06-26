Es una revolución en los Deportes Acuáticos y se llama Parawing

Cabo Verde, Curazao, Rapa Nui, Carlos Paz, Mar del Plata o República Dominicana, cualquier escenario del planeta con agua y algo de viento sirve para darse un gusto interesante "Hacer Parawing" una disciplina relativamente nueva, para nada complicada y que lleva la adrenalina a mil.

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En Argentina, en particular, el Parawing está ganando popularidad en lugares con excelentes condiciones de viento como el dique de Potrerillos o la Patagonia.

Un experto en este deporte es el mendocino Ignacio "Nacho" Nievas y junto a él conocimos algo más de esta actividad que esta entre los top de las especialidades acuáticas.

Nacho Nievas viene llegando de Cabarete una localidad al norte de Republica Dominicana, donde sus playas son ideales para todo tipo de deportes acuáticos, incluidos todos los que tengan Foil, además del Kite Surf. Es más, Kite Beach es el epicentro mundial de aquella disciplina.

Náutica. Para ver un Parawing y como se siente volar sobre el agua y entender mejor su dinámica de vuelo. Parawing es la mejor herramienta cuando buscas surf más aventura con o sin olas.

-El Parawing es una nueva disciplina de viento que mezcla sensaciones del wingfoil, el kite y el downwind. Básicamente usamos una vela muy liviana, parecida a un pequeño parapente, que se infla con el viento y nos permite navegar sobre una tabla con foil (Hidroala o Aleta)

Lo más innovador es que la vela se puede guardar mientras navegás, entonces podés aprovechar el swell y deslizarte solamente con el foil. Eso genera una sensación de mucha libertad y hace que el deporte esté creciendo muchísimo a nivel mundial.

Es una evolución dentro de los deportes de viento y foil, especialmente para quienes buscan travesías, downwind y navegación más libre.

¿Cómo llegás a la práctica de este deporte?

-Llego al Parawing después de muchos años dentro de los deportes de viento. Arranqué desde chico con el windsurf y el kite gracias a mi viejo, Oski Nievas, que fue pionero del kite en Mendoza. Después fui creciendo dentro del wingfoil y hoy trabajo enseñando y navegando tanto en Mendoza como en Cabarete, República Dominicana.

Con mi novia, Martina Alonso, desarrollamos Gow School, nuestra escuela de deportes náuticos que tiene base en Potrerillos y también en Cabarete, donde damos clases de wingfoil, kite, SUP y ahora también estamos incorporando parawing.

Además, a través de Gow Travel, nuestra agencia de viajes deportivos, organizamos viajes para principiantes, intermedios y avanzados a destinos como Cabarete, Brasil y otros lugares del mundo donde se practican estas disciplinas.

Cuando empezaron a aparecer los primeros equipos y competencias de Parawing, me llamó muchísimo la atención porque combina varias cosas que me gustan: viento, foil, travesías y surfear swell con mucha libertad.

nacho nievas Parawing. Nacho Nievas sobre su tabla practicando esta nueva disciplina que se puede practicar con poco viento ni olas. Gentileza

-¿Cuál es la situación hoy en el país en esta disciplina en general y en Mendoza en particular?

-En el país todavía estamos en una etapa muy inicial. Hay muy pocos riders practicándolo porque recién ahora están llegando equipos y empezando a verse competencias internacionales y más difusión en redes.

Pero Mendoza tiene algo muy importante: una comunidad muy fuerte de deportes de viento. En Potrerillos ya pasó con el kite y ahora con el wingfoil, que crecieron muchísimo en pocos años. Entonces creo que el Parawing tiene muchísimo potencial acá porque las condiciones de viento son excelentes y el mendocino siempre está abierto a probar deportes nuevos vinculados a la naturaleza y la aventura.

Además, desde Gow School venimos impulsando mucho el crecimiento del foil y las nuevas disciplinas tanto en Mendoza como en República Dominicana, y eso ayuda a que cada vez más personas se animen a probar estos deportes.

-Estuviste en República Dominicana, ¿qué pasó ahí? ¿Contame un poco del certamen que hubo en Cabarete?

Sí, estuve en Cabarete, República Dominicana, que en la actualidad es uno de los mejores destinos del mundo para la práctica de deportes de viento. Nosotros además tenemos escuela allá con Gow School y organizamos viajes deportivos a través de Gow Travel, donde cada temporada viajan más de 150 argentinos para aprender y practicar kite, wingfoil y ahora también parawing.

Este año se realizó en Cabarete una fecha histórica porque se disputó el segundo Mundial de Parawing del mundo y el primero realizado en Cabarete, organizado por el Surf Foil World Tour. Fue un evento internacional que reunió a algunos de los mejores riders del mundo y contó con pruebas de race y downwind.

La experiencia fue increíble. Mi novia, Martina Alonso, hizo podio y terminó 3ª en la categoría femenina, y yo terminé 8º compitiendo contra riders de muchísimo nivel internacional.

Fue muy importante porque se nota claramente que el deporte está creciendo rápido y que las grandes marcas ya están apostando fuerte al desarrollo del parawing.

-¿El mendocino es de prenderse a este nuevo deporte?

Sí, totalmente. Mendoza siempre tuvo una cultura muy fuerte de deportes de aventura y viento. Cuando arrancó el kite también parecía algo muy lejano y hoy Potrerillos es uno de los spots más importantes del país.

Con el wingfoil pasó algo parecido y creció muchísimo en muy poco tiempo. Creo que el parawing va por el mismo camino porque genera mucha curiosidad y tiene una sensación muy distinta, muy libre.

Además, la gente que ya hace kite, wing o foil generalmente quiere seguir evolucionando y probando cosas nuevas. Desde Gow School vemos cada vez más interés de personas que quieren aprender estas nuevas disciplinas.

-¿Cuánto más o menos sale tener un buen equipo de estos y dónde los conseguís?

Hoy al ser una disciplina nueva, los equipos todavía son bastante exclusivos. Un equipo completo nuevo puede arrancar aproximadamente desde los 3.000 dólares en adelante, dependiendo de la marca y el nivel del equipamiento. También se pueden conseguir opciones usadas más económicas para quienes quieran empezar.

En nuestro caso trabajamos con marcas internacionales y a través de Gow School y nuestros contactos en Argentina, Brasil y República Dominicana vamos consiguiendo equipamiento para riders que quieran iniciarse o avanzar en el deporte.

-¿Cuál es tu próximo evento?

Ahora estoy enfocado en la temporada de Mendoza, organizando actividades y eventos en Potrerillos desde Gow School. También seguramente vuelva a competir en fechas internacionales vinculadas al foil, wingfoil y parawing.

Además seguimos desarrollando viajes deportivos con Gow Travel y entrenamientos tanto en Mendoza como en Cabarete, donde cada vez más argentinos se están animando a estos deportes.

-¿Hay circuitos nacionales de esta disciplina?

-Todavía específicamente de parawing no hay un circuito nacional consolidado porque el deporte es muy nuevo. Pero sí existen circuitos de wingfoil y foil donde seguramente el parawing se va a empezar a incorporar en los próximos años.

En Mendoza el crecimiento del foil viene siendo muy fuerte y eso ayuda muchísimo a que estas nuevas disciplinas aparezcan rápido. Desde Gow School buscamos también impulsar ese crecimiento a través de clases, eventos y formación de nuevos riders.

¿Y hay algún circuito internacional de parawing?

Sí. Actualmente ya existe un circuito internacional de parawing organizado dentro del Surf Foil World Tour, donde se realizan competencias de race y downwind en distintos destinos del mundo.

El deporte está creciendo muy rápido y cada vez participan más riders profesionales, marcas y organizadores internacionales. Cabarete fue sede de una de las fechas más importantes del circuito y eso demuestra el nivel que está alcanzando esta disciplina.

Creo que estamos viviendo un momento muy especial en los deportes de viento porque el foil cambió completamente la manera de navegar y abrió la puerta a disciplinas nuevas como el parawing.

Lo más lindo es la sensación de libertad y exploración que genera. Y Mendoza tiene muchísimo potencial para seguir creciendo porque combina viento, paisaje y una comunidad deportiva muy fuerte.

Con Gow School y Gow Travel buscamos justamente eso: acercar estos deportes a más gente, enseñar de forma segura y seguir impulsando el crecimiento del foil y los deportes de viento tanto en Argentina como a nivel internacional.

Algo más del Parawing

El Parawing nació de los experimentos de riders y entusiastas del foil (hidroala o aletas invertidas pegada debajo de una tabla), que buscaban una forma más eficiente y sin motor de hacer downwinds (navegar con viento a favor por largos trayectos). Su diseño toma prestada la tecnología de los parapentes y la adapta para ser utilizada mientras se vuela sobre una tabla con una hidroala en su quilla.

Una nueva tendencia en los deportes acuáticas está pidiendo que le abran paso se trata de Parawing una disciplina que revolucionó el mundo del Wing Foil.

El Parawing está conquistando en forma rápida a la gente que es aficionada a los deportes de agua y viento en todo el planeta. ¿Por que tanto éxito? El equipo es muy sencillo de utilizar, la vela se lleva en una riñonera y se pude usar cualquier tamaño de tabla. El ala no tiene cables engorroso.

Una de las grandes ventajas del Parawing es que permite divertirse con muy poco viento. La eficaz propulsión del ala y la navegación del foil, que reduce la fricción en el agua, permiten planear incluso con brisas ligeras. Si el viento arrecia, no hay problema: el ala de pequeño tamaño le permite afrontar con seguridad condiciones incluso más fuertes.

Además de ser muy fácil de aprender a manejar y cambiar de dirección, el Parawing está diseñado para coger viento muy rápidamente, lo que permite un waterstart dinámico e inmediato incluso en condiciones de viento moderado. Por último, el equipo es absolutamente versátil y compacto: el ala se pliega en un instante, es ligera y se guarda fácilmente en una bolsa, lo que facilita su transporte y almacenamiento.