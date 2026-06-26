26 de junio de 2026 - 20:41

Golf Club Andino : Excelente espectáculo y buenos scores en el "Día de la Bandera"

En el Golf Club Andino se disputó el torneo “Día de la Bandera”, tradicional competencia programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de four ball americana.

GOLF CLUB ANDINO. Horacio Altieri y Eduardo Aparicio, quienes se impusieron entre los caballeros de la principal categoría, luego de completar su recorrido con un neto de 63 golpes (7 bajo par).&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. Horacio Altieri y Eduardo Aparicio, quienes se impusieron entre los caballeros de la principal categoría, luego de completar su recorrido con un neto de 63 golpes (7 bajo par). 

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Gentileza: Golf Club Andino.
Los Andes | Redacción Deportes
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Tal fue el caso de la pareja integrada por Horacio Altieri y Eduardo Aparicio, quienes se impusieron entre los caballeros de la principal categoría, luego de completar su recorrido con un neto de 63 golpes (7 bajo par); mientras que el segundo puesto correspondió al binomio formado con Jerónimo Tejada y Diego Montivero, quienes totalizaron 66 golpes netos (4 bajo par), para su jornada.

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GOLF CLUB ANDINO. Entre los caballeros de la categoría de 25 de hándicap, al máximo, el primer puesto quedó en manos de la pareja integrada por Cristian Currenti y Jorge Morales,

Entre los caballeros de la categoría de 25 de hándicap, al máximo, el primer puesto quedó en manos de la pareja integrada por Cristian Currenti y Jorge Morales, donde éstos se impusieron con un neto de 62 golpes (8 bajo par), relegando al segundo puesto a Juan Bisceglia y Germán Segura, quienes completaron su jornada con 67 netos (3 bajo par).

Entre las damas, que compitieron en categoría única, la pareja ganadora fue la integrada por Beatriz Giuffrida y Bettina Formica, quienes presentaron una tarjeta de 62 golpes netos (8 bajo par), mientras que el segundo puesto correspondió a la pareja Diana Córdoba-Mariana Rosa, que completaron su jornada con 66 golpes netos (4 bajo par).

Todos los resultados en el Golf Club Andino

Caballeros +5 a 24: 1) Horacio Altieri-Eduardo Aparicio, 63; 2) Jerónimo Tejada-Diego Montivero, 66.

Categoría Damas: 1) Bettina Formica-Beatriz Giuffrida, 62; 2) Diana Córdoba-Mariana Rosa, 66.

Caballeros 25 al máximo: 1) Cristian Currenti-Jorge Morales, 62; 2) Juan Bisceglia-Germán Segura, 67.

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