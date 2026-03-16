En Villa Crespo, Deportivo Maipú y Atlanta empatan sin goles

Empatan sin goles en Villa Crespo, donde la iniciativa la tomó el dueño de casa, pero la jugada más clara se dio a los 14 minutos tras un pelotazo cruzado del Chelo Eggel para Lisando Cabrera quien fue derrivado en el área y el árbitro Felipe Viola entendió que no fue fue penal. Una falta clara.

Los antecedentes cercanos del Cruzado son favorables. Después del traspié en el debut ante Agropecuario, mejoró su imagen y se quedó con la victoria frente a un siempre complicado Atlético Rafaela. Envalentonado por el buen nivel mostrado, tuvo que conformarse apenas con un punto en su visita a San Martín de Tucumán, donde ganaba por dos goles y en una ráfaga de dos minutos se lo igualaron.

San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional Prensa CASM De esta forma, este encuentro ante Atlanta se presenta como una gran chance para quedarse con la primera victoria del campeonato actuando fuera de casa, y para afirmar que el equipo está para grandes cosas en la segunda divisional del fútbol argentino.

Respecto a su contrincante de turno, la estadística en la tabla de posiciones muestra una cierta paridad. El Bohemio también tiene una victoria, un empate y una derrota, pero el orden en el que se dio marca la principal diferencia entre ambos.

El debut fue muy positivo, con triunfo en un durísimo partido ante Quilmes. Luego llegó la derrota frente a Colegiales y finalmente no logró pasar del 0 a 0 en su estadio ante Patronato de Paraná. Así, ha transitado la Primera Nacional de mayor a menor, y necesita triunfar ante su gente para no profundizar las dudas que comenzaron a surgir. image El pasado cercano entre ambos favorece al Botellero, que triunfó en tres de los últimos cinco juegos que protagonizaron. Inclusive, dos de ellas ocurrieron actuando de visitante. Las formaciones Atlanta vs Deportivo Maipú Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Bisanz, I Rodríguez; Jeremías Rodríguez Puch; Alejandro Quintana, Lautaro Fedele. DT: Cristian Pellerano. Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo de la Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Lisandro Cabrera. DT: Alexis Matteo. Estadio: León Kolbovski Árbitro: Felipe Viola