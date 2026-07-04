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En Houston, Marruecos le gana a Canadá y está avanzando a cuartos de final

Los “Leones del Atlas” vencen a la selección anfitriona por 1 a 0, en un partido correspondiente a los 8vos de final de la Copa del Mundo. En la próxima ronda espera Francia o Paraguay.

Canadá y Marruecos inauguran los octavos de final del Mundial con un lugar en los cuartos de final en juego.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A los 4' de complemento, tras una jugada preparada, los marroquíes encontraron la ventaja con un golazo de Azzedine Ounahi.

Por primera vez, dos selecciones que no pertenecen a Europa ni a Sudamérica se enfrentan en una instancia tan avanzada del torneo, reflejando un cambio que desde hace algunos años comienza a consolidarse en el escenario internacional.

El duelo se juega en el Houston Stadium y el árbitro es Michael Oliver.

Jonathan David, de Canadá, disputa la pelota con Mbekezeli Mbokazi, de Sudáfrica, durante el partido por los 16avos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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El nuevo mapa del fútbol mundial

Bounou fue clave en la definición y Marruecos terminó festejando una victoria inolvidable ante los europeos.

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Canadá vs Marruecos: Minuto a Minuto

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