En Houston, Marruecos le gana a Canadá y está avanzando a cuartos de final

Marruecos supera a Canadá, por 1 a 0 en un partido correspondiente a los 8vos de final del Mundial 2026, enfrentamiento que quedará registrado en los libros y marcará un hecho sin antecedentes en los 96 años de la Copa del Mundo.
Marruecos supera a Canadá, por 1 a 0 en un partido correspondiente a los 8vos de final del Mundial 2026, enfrentamiento que quedará registrado en los libros y marcará un hecho sin antecedentes en los 96 años de la Copa del Mundo.
A los 4' de complemento, tras una jugada preparada, los marroquíes encontraron la ventaja con un golazo de Azzedine Ounahi.
Por primera vez, dos selecciones que no pertenecen a Europa ni a Sudamérica se enfrentan en una instancia tan avanzada del torneo, reflejando un cambio que desde hace algunos años comienza a consolidarse en el escenario internacional.
El duelo se juega en el Houston Stadium y el árbitro es Michael Oliver.
Canadá vs Marruecos: Minuto a Minuto