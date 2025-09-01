1 de septiembre de 2025 - 18:38

Eliminatorias Sudamericanas: quiénes serán los artistas de los shows en el partido de la Selección Argentina

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano fueron los elegidos para dar fiesta al duelo entre la Selección Argentina y la "Vinotinto".

La Selección Argentina lidera el ranking FIFA

Con entradas agotadas y un Monumental colmado, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir firme en su camino hacia la Copa del Mundo 2026, en lo que será un partido emotivo para los hinchas argentinos y el jugador del Inter Miami.

Eliminatorias Sudamericanas: cómo será el canje de entradas

El retiro de las entradas será en el estadio Monumental en los siguientes días y horarios:

  • Martes 02/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs.
  • Miércoles 03/09: todos los sectores, de 9 a 15 hs.

Además entre la información importante se encuentra que:

  • Menores: a partir de los 3 años deben abonar platea de forma completa.
  • Personas con discapacidad: el ingreso debe gestionarse previamente en www.deportick.com. Quienes no realizaron el trámite y retiraron la entrada con anticipación, no podrán acceder el día del partido.
