Elecciones en Godoy Cruz: el minuto a minuto de lo que sucede en la sede de calle Balcarce

Godoy Cruz necesita recuperar la calma, y tiene la obligación de empezar a trabajar en el operativo retorno en la Primera Nacional. Pero para eso, el primer paso se está dando en el día de hoy, cuando se confirme quién será su presidente por los próximos cuatro años.

En total, 1919 socios tendrán el privilegio y la responsabilidad de concurrir a las urnas y dictaminar con su voto el rumbo a seguir en el futuro cercano. Con los dos nombres más fuertes del actual oficialismo separados en dos listas (presidente y vicepresidente), y un tercer grupo que asoma en busca de la revancha, las encuestas están muy parejas.

Boleta única Los comicios se llevan a cabo mediante una boleta única dispuesta por la entidad tombina, que incluye a los tres referentes que aspiran a liderar la nueva comisión directiva. Todos comparten un objetivo claro: recuperar la categoría y el lugar en la Primera División..

Desde lo organizativo, cabe destacar que los sufragios comenzaron a las 9, extendiéndose hasta las 18. El lugar elegido es la sede del club. Una vez agotado el plazo para emitir el voto comenzará el recuento, por lo que se especula que cerca de las 20 ya habrá noticias acerca del ganador.

José Manzur, candidato a presidente por Unidad Tombina, emitió su voto image José Manzur, actual vicepresidente de Godoy Cruz, que busca dirigir los rumbos de la entidad a partir de 2026. Prensa Godoy Cruz Live Blog Post Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto G8Drz1XWYAIUZRO Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto. Gentileza: Prensa Godoy Cruz. Live Blog Post Alejandro Chapini, presidente del club y candidato al cargo por Fuerza Tombina, ya concretó su voto G8Dm1GYX0AEwdBR Alejandro Chapini, presidente del club y candidato al cargo por Fuerza Tombina, ya concretó su voto. Gentileza: Prensa Godoy Cruz. Live Blog Post Atención Socios Pleno de Godoy Cruz: boleta única G7_7o7eXQAcRbxR Atención Socios Pleno de Godoy Cruz: boleta única. Gentileza: Prensa Godoy Cruz. Live Blog Post Arrancaron las elecciones en Godoy Cruz: los primeros votos G8DIdOjWQAAbfb0 Arrancaron las elecciones en Godoy Cruz: los primeros votos. Gentileza: Prensa Godoy Cruz. Live Blog Post Quiénes pueden votar en las Elecciones de Godoy Cruz G7_7o7eXQAcRbxR Quiénes pueden votar en las Elecciones de Godoy Cruz. Gentileza: Prensa Godoy Cruz.