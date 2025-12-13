vivo

Elecciones en Godoy Cruz: el minuto a minuto de lo que sucede en la sede de calle Balcarce

Con el único objetivo inmediato de volver a la Liga Profesional, Godoy Cruz elige presidente: Alejandro Chapini, José Mansur o Adrián Sajú.

Jornada histórica en el Tomba: 1919 socios pleno, deciden el futuro de la institución.&nbsp;
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Boleta única

Los comicios se llevan a cabo mediante una boleta única dispuesta por la entidad tombina, que incluye a los tres referentes que aspiran a liderar la nueva comisión directiva. Todos comparten un objetivo claro: recuperar la categoría y el lugar en la Primera División..

Desde lo organizativo, cabe destacar que los sufragios comenzaron a las 9, extendiéndose hasta las 18. El lugar elegido es la sede del club. Una vez agotado el plazo para emitir el voto comenzará el recuento, por lo que se especula que cerca de las 20 ya habrá noticias acerca del ganador.

José Manzur, candidato a presidente por Unidad Tombina, emitió su voto

image
Jos&eacute; Manzur, actual vicepresidente de Godoy Cruz, que busca dirigir los rumbos de la entidad a partir de 2026.

José Manzur, actual vicepresidente de Godoy Cruz, que busca dirigir los rumbos de la entidad a partir de 2026.

Live Blog Post

Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto

G8Drz1XWYAIUZRO
Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto.

Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto.

Live Blog Post

Alejandro Chapini, presidente del club y candidato al cargo por Fuerza Tombina, ya concretó su voto

G8Dm1GYX0AEwdBR
Alejandro Chapini, presidente del club y candidato al cargo por Fuerza Tombina, ya concretó su voto.

Alejandro Chapini, presidente del club y candidato al cargo por Fuerza Tombina, ya concretó su voto.

Live Blog Post

Atención Socios Pleno de Godoy Cruz: boleta única

G7_7o7eXQAcRbxR
Atención Socios Pleno de Godoy Cruz: boleta única.

Atención Socios Pleno de Godoy Cruz: boleta única.

Live Blog Post

Arrancaron las elecciones en Godoy Cruz: los primeros votos

G8DIdOjWQAAbfb0
Arrancaron las elecciones en Godoy Cruz: los primeros votos.

Arrancaron las elecciones en Godoy Cruz: los primeros votos.

Live Blog Post

Quiénes pueden votar en las Elecciones de Godoy Cruz

G7_7o7eXQAcRbxR
Quiénes pueden votar en las Elecciones de Godoy Cruz.

Quiénes pueden votar en las Elecciones de Godoy Cruz.

Te puede interesar

expectativa en godoy cruz por las elecciones de este sabado

Expectativa en Godoy Cruz por las elecciones de este sábado

Por Emanuel Cenci
godoy cruz: el proyecto urbano de la ex bodega campana que suma 37.000m² para viviendas, calles y servicios

Godoy Cruz: el proyecto urbano de la ex Bodega Campana que suma 37.000m² para viviendas, calles y servicios

Por Redacción Economía
El entrenador y la dirigencia Millonaria buscan cerrar algunos refuerzos antes del 20 de este mes. 

Nuevo River en construcción: Gallardo busca cerrar tres incorporaciones esenciales

Por Redacción Deportes