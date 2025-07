El sentido homenaje del compañero de Franco Colapinto a dos pilotos que murieron en la pista de Bélgica

El polémico posteo de Boca que enfureció a hinchas: "No tienen cara"

El caso de Gasly es particular, ya que tenía una relación de amistad con Hubert , quien perdió la vida el 31 de agosto de 2019 mientras competía en la Fórmula 2 con el equipo Arden International. En aquel entonces, el piloto de 22 años perdió el control de su monoplaza tras chocar contra un muro de contención.

Tras dar varios trompos, su auto volvió a la pista y fue impactado violentamente desde el lateral por otro piloto que no logró esquivarlo, provocando que su vehículo se partiera en dos.

GwiK9zeW4AEAqJ0 Pierre Gasly recuerda todos los años a Anthoine Hubert

Hubert fue trasladado al hospital, pero falleció a las horas. Desde entonces, Gasly siempre deja un ramo de flores en ese mismo lugar. “En cuanto a este fin de semana, correr en Spa siempre me trae sentimientos encontrados, y lo he dicho abiertamente en los últimos años. Me encanta correr en la pista y las curvas icónicas son enormemente gratificantes en un coche de Fórmula 1. Sin embargo, el circuito siempre guardará recuerdos tristes para mí y para muchos otros“, expresó Gasly en el sitio oficial de Alpine.