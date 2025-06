El Pibe Valderrama eligió a su argentino favorito para el Mundial de Clubes: "Pelean finales"

Consultado por lo que espera ver dentro del campo, Valderrama reconoció que los equipos de Europa tienen la ventaja por llegar con mayor ritmo. "Es un campeonato al que muchos no habían asistido antes. Hay que ver cómo llegan, porque todos los clubes europeos terminan el campeonato y vienen con ritmo" , sin embargo, puso paños fríos: ""Es difícil saber quién gana, vamos a esperar".

Finalmente, se le solicitó que pronosticara quién ganará la competencia, a lo que el Pibe no dudó en responder: "Real Madrid siempre es favorito cuando va. Tiene cuerpo técnico nuevo, nuevos jugadores, y siempre será favorito". De todas formas, no descartó el batacazo de América Latina. En ese aspecto, eligió a River Plate como el que puede llegar más lejos, por su espíritu competitivo y sus antecedentes. "Juegan bien. Saben jugar. Me gusta porque pelean finales", opinó.