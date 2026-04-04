4 de abril de 2026 - 16:33

El errado del año en la Liga Profesional: Gabriel Alanis no pudo darle la victoria a Estudiantes

El futbolista de Estudiantes de Río Cuarto se perdió un gol increíble, que condenó a su equipo al empate en 0 ante Aldosivi de Mar del Plata.

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Eran más que tres puntos para cualquiera de los dos equipos. Teniendo en cuenta que ambos pelean por la parte de la tabla de la Liga Profesional, el choque entre Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto era una verdadera final. Sin embargo, el encuentro quedará en el recuerdo por un insólito gol que erró Gabriel Alanis.

La secuencia ocurrió sobre los 3 minutos del complemento, cuando el León del Imperio recuperó una pelota y salió con rapidez con el experimentado delantero de 32 años Gabriel Alanis. El 17 recibió en tres cuartos de terreno sin marcas, y enfiló para el área. Cuando ingresó, eludió con una gambeta con la zurda al portero Axel Werner, y quedó con el arco a su merced para anotar el 1 a 0. Sin embargo, su derechazo salió desviado tras pegar en el costado externo del palo.

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Insólito errado en Aldosivi - Estudiantes de Río Cuarto:

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Se trató de la ocasión más clara del partido, que podría haber significado el triunfo para un más que necesitado Estudiantes, que no logró quebrar el cero a pesar de cerrar el trámite con un hombre más por la expulsión de Nicolás Zalazar por doble amarilla en el cuadro local. Si bien tuvo otras chances, el Celeste todavía se lamenta por el errado del año.

Con este resultado, el elenco de Río Cuarto continúa en el fondo de la tabla de la Zona A, apenas un punto por debajo de su rival de turno Aldosivi. En cuanto a la tabla del descenso, también ocupa el último puesto por detrás del Tiburón. Por si fuera poco, también está allí en la tabla anual, con una unidad menos que Newell's Old Boys, y el propio Aldosivi. Una realidad más que preocupante.

En la próxima fecha, la número 14 del Torneo Apertura, el León del Imperio recibirá en el Antonio Candini a Barracas Central. Aldosivi, mientras tanto, visitará a Belgrano de Córdoba.

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