El cruce viral entre un defensor y un niño periodista tras el Atlético vs. Central Córdoba

El empate sin goles entre Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero , disputado en el estadio Monumental José Fierro , dejó una escena inesperada que rápidamente desplazó al análisis futbolístico. El verdadero foco de atención apareció en la zona mixta , donde un niño periodista protagonizó un intercambio tenso con Gastón Suso , defensor del conjunto local.

El partido, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 , significó el primer punto para ambos equipos, que venían de perder en la jornada inaugural. Sin embargo, el desarrollo del encuentro quedó en segundo plano luego de que el joven entrevistador, conocido en redes como El Niño Random , cuestionara con insistencia el funcionamiento defensivo del Decano.

En un primer momento, Suso defendió el rendimiento colectivo y sostuvo que Atlético Tucumán había sido superior. No obstante, el clima cambió cuando el niño preguntó de manera directa: “¿Atlético dejó muchos espacios atrás?” y consultó si esos errores serían corregidos.

El zaguero respondió con firmeza y dejó una reflexión que marcó el tono del cruce: “Jugamos de local y somos protagonistas; si atacamos, dejamos espacios. Si nos metemos atrás se enojan, y si vamos para adelante también” . Acto seguido, elevó el nivel del intercambio al desafiar al entrevistador: “¿Qué errores tuvimos? Decime uno. ¿Querés que me quede al lado del arquero?” .

Un nene periodista le preguntó a Gastón Suso de Atlético Tucumán si para el próximo partido iban a CORREGIR LOS ERRORES. Así le respondió el jugador… pic.twitter.com/7nQJReULZp

La escena se viralizó en cuestión de minutos y generó un fuerte debate en redes sociales. Hinchas y periodistas discutieron tanto la reacción del futbolista como el rol de los clubes y los medios ante la presencia de menores en ámbitos profesionales , especialmente en contextos de tensión tras un partido.

Antes de cerrar la entrevista, Suso intentó bajar el tono y explicó su mirada táctica: “Los espacios estuvieron controlados. Las contras las defendimos bien. Cuando atacás, inevitablemente dejás huecos, pero no corrimos peligro”. El joven, visiblemente nervioso, agradeció y dio por finalizada la nota.

En lo estrictamente deportivo, Atlético Tucumán y Central Córdoba empataron 0 a 0 en un duelo parejo, con algunas situaciones claras para el equipo local que no logró quebrar el arco defendido por Aguerre. El árbitro del encuentro fue Andrés Gariano.

En la próxima fecha, el Decano volverá a jugar en casa frente a Huracán, mientras que el Ferroviario visitará a San Lorenzo en el Bajo Flores.