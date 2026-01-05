5 de enero de 2026 - 20:36

Después de su accidente, Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires

La evolución Yacopini obliga a mantener un control médico intensivo, por eso fue trasladado a Buenos Aires, donde recibirá atención especializada.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El automovilismo argentino sigue con atención la evolución de Juan Cruz Yacopini, quien fue trasladado este lunes a Buenos Aires para continuar con su tratamiento luego del accidente que sufrió el 19 de diciembre en el dique El Carrizal, en Mendoza.

El piloto mendocino, cuyo estado de salud continúa delicado y con pronóstico reservado, fue operado hace menos de una semana por un equipo médico tras las múltiples lesiones producto del siniestro. Pese a la gravedad de su cuadro, los especialistas consideraron que su condición le permitía ser trasladado en un vuelo sanitario.

Cómo sigue la situación del piloto mendocino en Buenos Aires

Ahora Juan Cruz Yacopini quedó internado en el Instituto Fleni, en la capital argentina, donde será atendido por un equipo de especialistas que evaluará su evolución y próximos pasos en el tratamiento. La decisión del traslado fue consensuada entre su familia y los profesionales que lo acompañaron desde el inicio de su internación en Mendoza.

El accidente truncó la participación del piloto en el Rally Dakar 2026, en el que iba a ser uno de los representantes argentinos con el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, y desde Arabia Saudita llegaron mensajes de apoyo en estos días a la familia y al entorno del automovilista.

El traslado a Buenos Aires permite que Yacopini continúe su recuperación en un entorno con mayor disponibilidad de especialistas y recursos médicos. Los profesionales que lo atienden remarcan que, pese a la complejidad de sus lesiones, el piloto mantiene signos estables y que cada etapa de su tratamiento será cuidadosamente evaluada para asegurar su rehabilitación a largo plazo.

