Deportivo Maipú vuelve a casa por la Primera Nacional ante Atlético de Rafaela: hora, TV, formaciones

El Cruzado se mide ante la Crema en el Omar Higinio Sperdutti. Será este sábado desde las 20 horas.

En su primera presentación en casa de la temporada de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú recibe este sábado a las 20 horas a Atlético Rafaela. Será en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, con el arbitraje de Franco Acita y la televisación de LPF Play.

El arranque del año no ha sido el mejor para el Cruzado, que acumula con dos derrotas en sus primeras dos presentaciones oficiales. La eliminación ante Deportivo Riestra en la Copa Argentina, y la caída en Carlos Casares ante Agropecuario Argentino fueron dos golpes duros para el conjunto de Alexis Matteo.

Deportivo Maipú - Argentino Agropecuario, por la Primera Nacional Deportivo Maipú - Argentino Agropecuario, por la Primera Nacional Pero todo eso puede cambiar este sábado, con el regreso a casa ante la Crema. El Botellero sabe que tiene que hacerse fuerte de local, lo que lo ayudará a dejar atrás el mal trago en los primeros pasos de este 2026.

Además, este partido tendrá un condimento especial: la inauguración de las obras en las tribunas que elevaron la capacidad de la Fortaleza a más de 11.000 almas. En ese sentido, será un día especial y emotivo para los fanáticos de Maipú.

Enfrente estará Atlético de Rafaela, que viene de lograr el ascenso de categoría en su primera y única temporada en el Torneo Federal A. Retornó en tiempo récord y busca fortalecerse para no volver a sufrir.