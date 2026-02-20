20 de febrero de 2026 - 20:09

Deportivo Maipú vuelve a casa por la Primera Nacional ante Atlético de Rafaela: hora, TV, formaciones

El Cruzado se mide ante la Crema en el Omar Higinio Sperdutti. Será este sábado desde las 20 horas.

Los Andes
Redacción Deportes

En su primera presentación en casa de la temporada de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú recibe este sábado a las 20 horas a Atlético Rafaela. Será en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, con el arbitraje de Franco Acita y la televisación de LPF Play.

Pero todo eso puede cambiar este sábado, con el regreso a casa ante la Crema. El Botellero sabe que tiene que hacerse fuerte de local, lo que lo ayudará a dejar atrás el mal trago en los primeros pasos de este 2026.

Además, este partido tendrá un condimento especial: la inauguración de las obras en las tribunas que elevaron la capacidad de la Fortaleza a más de 11.000 almas. En ese sentido, será un día especial y emotivo para los fanáticos de Maipú.

Enfrente estará Atlético de Rafaela, que viene de lograr el ascenso de categoría en su primera y única temporada en el Torneo Federal A. Retornó en tiempo récord y busca fortalecerse para no volver a sufrir.

Deportivo Maipú
En el choque correspondiente a la fecha 1, la Crema igualó 0 a 0 con Almagro en el Monumental de Rafaela, en un trámite parejo. Ahora quiere llevarse los tres puntos de Mendoza.

Probables formaciones de Deportivo Maipú - Atlético Rafaela:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Juan Capurro, Facundo Soloa, Agustin Obando; Mauro Quiroga, Martiniano Moreno. DT: Iván Juárez.

Datos del partido:

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Árbitro: Franco Acita

Hora: 20

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas:

