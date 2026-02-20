Deportivo Maipú vuelve a casa por la Primera Nacional ante Atlético de Rafaela: hora, TV, formaciones

En su primera presentación en casa de la temporada de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú recibe este sábado a las 20 horas a Atlético Rafaela. Será en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, con el arbitraje de Franco Acita y la televisación de LPF Play.
Pero todo eso puede cambiar este sábado, con el regreso a casa ante la Crema. El Botellero sabe que tiene que hacerse fuerte de local, lo que lo ayudará a dejar atrás el mal trago en los primeros pasos de este 2026.
Además, este partido tendrá un condimento especial: la inauguración de las obras en las tribunas que elevaron la capacidad de la Fortaleza a más de 11.000 almas. En ese sentido, será un día especial y emotivo para los fanáticos de Maipú.
Enfrente estará Atlético de Rafaela, que viene de lograr el ascenso de categoría en su primera y única temporada en el Torneo Federal A. Retornó en tiempo récord y busca fortalecerse para no volver a sufrir.
En el choque correspondiente a la fecha 1, la Crema igualó 0 a 0 con Almagro en el Monumental de Rafaela, en un trámite parejo. Ahora quiere llevarse los tres puntos de Mendoza.
Probables formaciones de Deportivo Maipú - Atlético Rafaela:
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.
Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Juan Capurro, Facundo Soloa, Agustin Obando; Mauro Quiroga, Martiniano Moreno. DT: Iván Juárez.