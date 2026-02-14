vivo

Deportivo Maipú inicia su quinta temporada en la Primera Nacional

El Cruzado visita a Agropecuario por la primera fecha de la zona B del campeonato de Primera Nacional.

El Cruzado hizo su estreno oficial en la temporada por la Copa Argentina, en la que perdió frente a Riestra. Hoy, desde las 18 hará su debut en el torneo de Primera Nacional.
Deportivo Maipú comienza su quinta temporada consecutiva en la Primera Nacional ante Agropecuario Argentino. El encuentro se disputa en el estadio Estadio Ofelia Rosenzuaig, con el arbitraje de Joaquín Gil, y puede seguirse en vivo y en directo por LPF Play, de forma gratuita.

Están confirmados los once titulares de Maipú:

Formaciones de Agropecuario vs Deportivo Maipú:

Agropecuario: Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Facundo Sánchez, Danilo Actis, Milton Ramos; Rodrigo Castro, Santiago Gallucci Otero, Jorge Valdez Chamorro; Rodrigo Mosqueira, Diego Vásquez y Lorenzo Barrera. DT: Adrián Adrover.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Datos del partido:

Estadio: Ofelia Rosenzuaig

Árbitro: Joaquín Gil

Minuto a minuto y estadísticas:

