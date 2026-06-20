20 de junio de 2026 - 16:38

Deportivo Maipú buscará regresar al Reducido ante Gimnasia y Tiro: hora, TV, formaciones

El Cruzado recibe al conjunto de Salta este domingo a las 16.30 horas, en un duelo clave para las aspiraciones de pelear bien alto.

Deportivo Maipú recibe a Gimnasia y Tiro de Salta

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Los Andes | Redacción Deportes
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La Primera Nacional es una categoría cruel, que no perdona a ningún equipo. El Cruzado, uno de los cuadros que mejor actualidad mantenía en su zona, perdió dos partidos seguidos y así como ingresó a la Zona de Reducido terminó saliendo. Por eso, este fin de semana la meta está puesta en ganar para levantar cabeza en la tabla de posiciones.

Deportivo Maipú vs Tristán Suárez
El Cruzado cortó una racha positiva de cuatro partido en condición de local y cayó frente a Tristán Suárez en el estadio Omar Sperdutti.

El Cruzado cortó una racha positiva de cuatro partido en condición de local y cayó frente a Tristán Suárez en el estadio Omar Sperdutti.

Después de perder el invicto como local en la era Mariano Echeverría, en un duelo parejo ante Tristán Suárez que se le escapó, el Botellero tendrá que realizar un cambio obligado por la expulsión del central Tiago Ferreyra. En su lugar ingresaría Santiago Paulini. Así, Arón Agüero se desplazaría a su posición normal, la de segundo marcador central.

Respecto al contrincante de turno, Gimnasia y Tiro de Salta, viene de perder por la mínima frente a Quilmes en el Estadio Centenario, lo que puso fin a una racha de cuatro encuentros seguidos sumando. Para colmo sufrió la expulsión del zaguero Manuel Guanini. Su flojo rendimiento en todo el año lo ubica en un tibio puesto 13, pero si gana se prenderá de lleno a la lucha por el segundo ascenso.

Probables formaciones de Deportivo Maipú - Gimnasia y Tiro de Salta:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Adolfo Tallura, Lautaro Montoya; Nicolás Rinaldi, Juan Capano, Franco Sivetti, Tiago Banega; Jonás Aguirre, Lautaro Gordillo. DT: Juan Azconzábal.

Datos del partido:

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Árbitro: Juan Nebbietti

Hora: 16.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto de Deportivo Maipú - Gimnasia y Tiro de Salta:

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