Daniel Barrea, figura del Tomba, analizó lo que viene y se fue conforme con el rendimiento

Hoy, está en la cima con la misma cantidad de puntos que Gremio;7. Pero los mendocinos son puntero por diferencia de gol a favor. Cierran la tabla Sportivo Luqueño y Atlético Grau cierran la tabla con un punto cada uno.

Barrea: "Nos jugamos la vida en cada partido"

Una de las figuras de partido y del equipo tombino fue el delantero Daniel Barrea, quien volvió a exponer una gran entrega y, desde su remate, nació el gol del empate en los pies de Luca Martínez Dupuy.

El cordobés, tras la igualdad frente a los brasileros, dijo: "Este equipo que se juega la vida en cada partido, es un equipo joven que tiene mucha personalidad y juega cada partido como una final. Levantamos dos veces el resultado y eso habla de un equipo que no se entrega nunca", expresó.

Los últimos 25 minutos del encuentro, el Tomba mostró una de sus mejores versiones de los últimos tiempos. Logró reponerse en dos ocasiones y remontar el marcador. Respecto para lo que resta de la Copa y la Liga Profesional, manifestó : "El equipo está super motivado más allá de que por ahí hemos fallado y equivocado en algunos momentos. Siento que es lo tenemos que trabajar mucho más aún, pero estamos muy bien mentalizados en nuestros objetivos", aseguró.

El plantel tendrá poco descanso esta semana, porque el lunes enfrentará Atlético Tucumán, por la fecha 15 de la Liga Profesional.

Solo ganar le sirve al Tomba si lo que sueña es meterse en octavos de final del torneo Apertura. "Siempre jugamos cada partido como una final y lo único que esperamos es ganar y en eso estamos mentalizado. Hayamos ganado o perdido, para nosotros el partido más importante, es el siguiente" aclaró el jugador.

Daniel Barrea no dio nunca una pelota por perdida, una actitud que contagia al resto de sus compañeros. "Siempre me entrego por al equipo. Dejo todo. Y lo hago con la camiseta que sea. Me entrego al máximo porque quiero eso para mis compañeros, lo cual hace que me vaya muy contento de la cancha. Lo que busco es transmitir esa energía a todos. Fue un punto difícil, porque fue un rival de jerarquía, pero supimos manejar los momentos; cuando lucharla y cuando jugarla. Eso me deja muy conforme y tranquilo", destacó Barrea.

El domingo el Expreso viajará al norte argentino, donde jugará el lunes desde las 17.15 frente al Decano , por la Liga Profesional.