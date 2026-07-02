2 de julio de 2026 - 13:38

Crisis en Senegal tras la eliminación en el Mundial 2026: un jugador renuncia a la selección y critica al DT

El mediocampista del Villarreal desmintió el "cansancio extremo" alegado por el técnico Pape Thiaw y aseguró que se encontraba en condiciones óptimas para seguir jugando.

Pape Gueye renuncia a Senegal tras la eliminación ante Bélgica: No volveré con este cuerpo técnico.

Pape Gueye renuncia a Senegal tras la eliminación ante Bélgica: "No volveré con este cuerpo técnico".

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Por Francisco Moreno

La selección de Senegal vive su crisis más profunda tras quedar fuera del Mundial 2026 ante Bélgica por 3-2. El mediocampista Pape Gueye anunció su renuncia inmediata al equipo nacional mientras continúe el actual cuerpo técnico, tras una fuerte interna pública que cuestiona las decisiones tácticas del seleccionador Pape Thiaw en Seattle.

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Senegal controlaba el partido en los dieciseisavos de final con una ventaja de dos goles. En el minuto 66, el entrenador decidió retirar a Gueye del campo, un movimiento que coincidió con el desmoronamiento del equipo africano. Bélgica empató en los minutos finales y sentenció la eliminación con un penal en la prórroga, dejando a los "Leones de Teranga" fuera del torneo de forma agónica.

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La contradicción sobre el estado físico de los jugadores

Tras el encuentro, el técnico Pape Thiaw justificó las modificaciones argumentando que "algunos jugadores habían pedido el cambio debido al cansancio". Sin embargo, la respuesta del mediocampista fue inmediata y tajante en la zona mixta: “Me encontraba perfectamente, estaba bien físicamente. Es el entrenador el que decide, y listo”. Gueye recalcó que "nadie vino a preguntarme cómo me sentía" antes de enviarlo al banco de suplentes.

La tensión escaló rápidamente de los micrófonos a las plataformas digitales. El futbolista utilizó su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, para publicar un mensaje lapidario: “Mientras siga este equipo técnico, haré una pausa en la selección”.

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Crisis de autoridad y futuro de la selección

La decisión de Gueye expone una fractura táctica y personal que fue también detectada por Rudi Garcia, DT de Bélgica, quien observó que Senegal perdió "su estructura táctica hacia el final del partido" y calificó como un "grave error" el intento de defender su ventaja tan temprano. Para Gueye, la responsabilidad recae totalmente en la gestión del banco: “Deberían preguntarle al entrenador sobre mi sustitución”, sentenció el jugador.

De esta forma, Senegal se despide del torneo en medio de un escándalo que pone en duda su proyecto nacional. Por su parte, Bélgica enfrentará a Estados Unidos el próximo lunes 6 de julio en Seattle.

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