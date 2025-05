Corrió en Alpine, chocó a Colapinto y aseguró que a Doohan le "arruinaron la carrera"

De esta forma, Ocon defendió el potencial del piloto australiano y dejó en claro que la decisión fue apresurada: “Es difícil para él. Arruinas la carrera de un piloto cuando haces algo así, aunque su carrera está lejos de estar acabada, creo que volverá a la F1 algún día, tiene el potencial. Pero la gente no se da cuenta de que los pilotos trabajan toda su vida para llegar a ese momento, y cinco carreras, eso no es normal”.

GrAW1W4XkAAm2EI.jpg Esteban Ocon en diálogo con Canal+

“De todos modos, no es nada nuevo, por desgracia”, exclamó el piloto francés en claro descontento con las decisiones que se toman en una categoría donde suele primar el dinero antes que el talento o la paciencia.

Por otra parte, Ocon también reconoció el mérito de Colapinto en la Fórmula 1: “Franco también merece estar en la F1, seguro, pero esa no es la forma correcta de hacerlo. No tengo mucho que decir. Obviamente, estoy triste por Jack. Estoy seguro de que volverá a la F1 en algún momento. Tuvo momentos muy buenos este año, donde clasificó muy bien y también fue rapidísimo en el coche, lo cual fue genial. Pero sí, no hay mucho más que decir, sentenció el piloto de Haas que el año pasado protagonizó un incidente en el Gran Premio de Qatar, luego de arrancar desde el fondo de la parrilla, colisionar con Nico Hülkenberg y posteriormente chocar con el monoplaza de Franco Colapinto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Colapinto43/status/1863254813569433727&partner=&hide_thread=false Desde la cámara de Franco, no podía hacer nada, se lo llevó puesto Ocon.



Que mala suerte amigo, no se puede creer.pic.twitter.com/SeKfIBJA5B — Colapinto Info (@Colapinto43) December 1, 2024

Horarios y cronograma del GP de Mónaco para Franco Colapinto

Colapitno se prepara para lo que será el GP de Mónaco de este fin de semana y también para el resto de carreras que tiene confirmadas: España (1/6), Canadá (15/6) y Austria (29/6).

Viernes 23 de mayo

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas

8.30 a 9.30 horas Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 24 de mayo

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

7.30 a 8.30 horas Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 25 de mayo