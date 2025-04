Copa Libertadores: por qué River jugará a puertas cerradas y cómo le fue sin el aliento de su gente

estadio vacio.jpg Vacío lucirá el Monumental en el duelo de la Copa Libertadores entre River Plate y Barcelona de Ecuador. LOS ANDES

Y no precisamente por lo que sucedió dentro del campo, donde el equipo de Gallardo no pudo descontar ninguno de los tres goles que había sufrido en Brasil, empató 0-0 y se quedó afuera. El recibimiento, que fue histórico, increíble y despertó elogios en todo el mundo, tuvo un precio que River pagará en esta segunda fecha de la fase de grupos: la Conmebol lo multó con un partido a puertas cerradas por el uso de bengalas y u$s 195.000 por diferentes motivos (100.000 por pirotecnia, 50.000 por racismo, 20.000 por fallas en la iluminación, 10.000 por daños y 15.000 por no dar entrevistas post partido).