Franco Armani sumó diez encuentros sin recibir goles en River

Después del partido en el Monumental de la U, Armani analizó el encuentro y valoró el triunfo: “Trato de estar cuando el equipo me necesita. Más en River, cuando el rival te llega en una o dos jugadas. Teníamos que arrancar con una victoria. La Copa Libertadores no es fácil, más de visitante. No hay que sacarle mérito al rival. Se hizo un buen primer tiempo, es el juego que veníamos buscando, con un poco más de profundidad. Supimos encontrarlo y tuvimos la pelota”, manifestó el arquero Millonario.