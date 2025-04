River Plate y un imprevisto empate ante Sarmiento de Junín

Ezequiel Lavezzi recordó a Maradona y contó porqué no lo tuvo en cuenta

Y en medio de un partido que comenzaba a abrirse, Borja hizo la primera diferencia. Mastantuono lo buscó con un centro desde la izquierda y el colombiano empujó a la red.

Si algo no tuvo River sobre el juego fue control. Y con un escenario de esas características, no sorprendió el empate de Sarmiento. El Chaco Insaurralde, un ex Boca Juniors, anotó el segundo gol con la camiseta del Verde y decretó el 1-1 cuando finalizaba el capítulo inicial.

Y River padeció los minutos finales, ante un Sarmiento que se lo llevó por delante con más decisión que ideas. Pudo ampliar la ventaja el local, pero los definidores locales fallaron. Así se fue la etapa, con Gallardo camino del vestuario muy preocupado por el cierre de la etapa.

El complemento mostró la mano de Gallardo en el equipo: adentro Colidio, Rojas y Meza, en reemplazo de Subiabre, Mastantuono y Nacho Fernández. Y River ganó algo de intensidad y frescura en ataque, provocando algunas situaciones en el arranque de la etapa.

Sin embargo, el partido se hizo mal jugado, con interrupciones y demasiadas imprecisiones. Apenas una desatención defensiva del visitante provocó una nueva intervención de Armani para evitar la caída de su valla. Esa acción marcó un quiebre en el juego, donde Sarmiento ofreció una respuesta rápida para imponerse territorialmente. El Kiwi se plantó unos metros más arriba y complicó.

El partido ganó en intensidad y se hizo de ida y vuelta, donde cada uno tuvo su chance. Primero fue Driussi quien perdió el duelo ante Acosta y luego fue Magnín quien le reventó el travesaño a Armani (el 1 alcanzó a tocar el balón).

Así, se fue configurando un empate que fue justo, teniendo en cuenta el desarrollo final a lo largo de los 90 minutos, pero dejó con sabor a poco al elenco Millonario, que acumula tres empates consecutivos en la competencia local.

