Ezequiel Lavezzi recordó a Maradona y contó porqué no lo tuvo en cuenta

Compartir







El ex atacante santafesino Ezequiel Lavezzi recordó su pasó por la Selección Argentina, en la que jugó 51 partidos y marcó nueve goles, y reveló la conversación en la que Diego Maradona le confirmó que no lo convocaría para el Mundial de Sudáfrica 2010: “Él me decía: ´Me duele haberte dejado afuera’. Le respondí: ‘Diego, no te preocupes, sigo siendo argentino igual’", en una entrevista con Terzo Tempo Calcio de Nápoles.

Pocho Lavezzi y Diego Maradona.jfif “Tenía una buena relación con Maradona. Hablé mucho con él, me dio muchos consejos que me guardo para mí. Tenían que ver con el factor humano y me hicieron mucho bien en ciertos momentos”, continuó el ex jugador de San Lorenzo y París Saint Germain.

Lavezzi en la Selección Argentina durante el Mundial 2014.jfif Lavezzi fue subcampeón de la Copa del Mundo de Brasil 2014 con la Albiceleste, dirigida por Alejandro Sabella, e integró el plantel que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. “Jugar con la selección es el mayor orgullo. Nápoles y Argentina se parecen mucho cómo se vive la pasión”, comentó el nacido hace 39 años en Villa Gobernador Gálvez. Por otro lado, describió a su otrora compañero Lionel Messi: “Más allá del jugador, es una persona humilde, buena y sencilla. Es un amigo”.

Pocho Lavezzi en Nápoles.jfif El Pocho, quien marcó 48 goles y repartió 60 asistencias con la camiseta Azzurri entre 2007 y 2012, confesó que llegó al club del sur de Italia por la influencia de Maradona: “Quería internar venir a Nápoles porque Diego jugó aquí. Esas cosas sucedieron e intenté gestionarlas de la mejor manera. Aún hoy la gente me da cariño y me hace sentir querido. Trato de hacer lo mismo con ellos, porque yo también los quiero mucho”.

Pocho Lavezzi.jfif La relación de Lavezzi con Cavani y su consejo para Thiago Almada El exdelantero argentino y el goleador uruguayo levantaron la Copa de Italia 2011/2012 con Napoli y forjaron una amistad. “Tengo una relación especial. Ahora él está en Boca y seguimos hablando siempre de Napoli. A veces lo etiqueto en Instagram y recordamos grandes momentos, que durarán para siempre. Yo le di muchas asistencias y él también me dio a mí, son cosas bonitas”, narró el ex Genoa y Hebei Fortune de China. Por último, elogió al charrúa: “Cavani es, sin duda, uno de los mejores delanteros con los que jugué. Y mira que compartí equipo con Messi (ríe).En su posición, es de los más fuertes. ¿Él o Ibrahimovic? No me metan en líos...”.