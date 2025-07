"Pipo" Álvarez renunció a su cargo en el Atlético Club San Martín: "No logré cumplir con los objetivos..."

Y detalló: "Después de una profunda reflexión, llegue a la conclusión de que no logré cumplir con los objetivos deportivos que me propuse mi gestión encomendada en este año 2025. A pesar de mis esfuerzos no logré alcanzar los resultados esperados y considero que es momento de dar un paso al costado y permitir que otros lideren el club hacia el éxito".

Y agregó: "No voy a endulzar las cosas, he tenido momentos difíciles y desafíos que me han hecho cuestionar mi gestión en este tramo del año, pero también he tenido momentos increibles, y he conocido a personas increíbles, así que, aunque me voy, me llevo muchos recuerdos y lecciones valiosas para el futuro".