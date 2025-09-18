Copa Libertadores: Estudiantes cayó en la ida por 2 a 1 ante Flamengo, en Brasil

Estudiantes apuró al Flamengo en los últimos minutos del partido y consiguió achicar la diferencia. Ahora el Pincharrata deberá revertir el marcador en La Plata.

Estudiantes de La Plata cayó este jueves como visitante, por 2 a 1, frente a Flamengo de Brasil. Aunque parecía que el partido se le hacía cuesta arriba a los del "Pincha", luego lograron revertir cualquier pronóstico hasta rozar un empate.

El partido fue la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ahora Estudiantes está obligado a ganar.

LA ORDEN DEL JUEZ, EL PARTIDO EN MARCHA Y... ¡¡GOL DE PEDRO A LOS 16 SEGUNDOS PARA EL 1-0 DE FLAMENGO ANTE ESTUDIANTES!!



El delantero Pedro abrió el marcador para el Mengao, a los 15 segundos del primer tiempo. Después, a los 9 minutos del mismo período,Guillermo Varela amplió la ventaja.

¡¡OTRA VEZ PEGÓ FLAMENGO!! GOLAZO DE VARELA PARA EL 2-0 ANTE ESTUDIANTES EN 9 MINUTOS.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SRdjAATTGr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025 Cuando parecía que ese marcador iba a perjudicar demasiado a Estudiantes en la revancha, Guido Carrillo pudo descontar cuando iban 45 minutos del complemento. Por su parte, Gonzalo Plata, atacante ecuatoriano del cuadro local, se fue expulsado a los 37 minutos del segundo periodo por doble amarilla.