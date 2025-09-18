18 de septiembre de 2025 - 23:55

Copa Libertadores: Estudiantes cayó en la ida por 2 a 1 ante Flamengo, en Brasil

Estudiantes apuró al Flamengo en los últimos minutos del partido y consiguió achicar la diferencia. Ahora el Pincharrata deberá revertir el marcador en La Plata.

Estudiantes cayó ante Flamengo por la Copa Libertadores.

Estudiantes cayó ante Flamengo por la Copa Libertadores.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Estudiantes de La Plata cayó este jueves como visitante, por 2 a 1, frente a Flamengo de Brasil. Aunque parecía que el partido se le hacía cuesta arriba a los del "Pincha", luego lograron revertir cualquier pronóstico hasta rozar un empate.

El partido fue la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ahora Estudiantes está obligado a ganar.

El delantero Pedro abrió el marcador para el Mengao, a los 15 segundos del primer tiempo. Después, a los 9 minutos del mismo período,Guillermo Varela amplió la ventaja.

Cuando parecía que ese marcador iba a perjudicar demasiado a Estudiantes en la revancha, Guido Carrillo pudo descontar cuando iban 45 minutos del complemento. Por su parte, Gonzalo Plata, atacante ecuatoriano del cuadro local, se fue expulsado a los 37 minutos del segundo periodo por doble amarilla.

