Copa Davis: La dupla argentina Zeballos-Molteni iguala 1-1 frente a Alemania

Alemania ganó el segundo set 6-4 y todo se definirá en el tercer juego. Un set muy parejo tras una levantada extraordinaria del equipo argentino, pero no alcanzó para cerrar el partido.

Los hinchas argentinos que llegaron hasta el luga r se hacen sentir en el estadio alentando a la dupla nacional.

La dupla Zeballos-Molteni no logró aprovechar la chance de quiebre en el inicio del set final. Alemania se adelantó 0-1

Molteni mostró un gran servicio 2-2.

Alemania otra vez en ventaja 2-3

Tremenda definición mucha paridad. Argentina: 3-3

Momentos decisivos Argentina iguala 4-4, paridad absoluta.

¡Argentina ganó el primero!

Primer Set

Fue 6 a 4 para Zeballos y Molteni frente a Puetz y Krawietz, que buscarán cerrar la serie para el lado sudamericano y meter a los dirigidos por Javier Frana en semifinales.

En casi media hora de juego el binomio argentino se adelantó 5 a 4, tras un gran dominio en la red. De la mano de Zeballos, los albicelestes buscarán cerrar la primera manga. Zeballos Molteni siempre dominaron el marcador e impusieron el ritmo del partido desde el primer servicio.

La serie de cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis entre Argentina y Alemania quedó igualada tras un duelo dominado por Alexander Zverev. El número 3 del mundo venció a Francisco Cerúndolo por 6-4 y 7-6 (7-3) en un encuentro que mostró la potencia, consistencia y seguridad del germano, dejando al argentino sin demasiadas opciones de reacción. La serie se está disputando en Bolonia.

Cerúndolo intentó imponer su juego, con momentos de buena devolución y agresividad desde el fondo de la cancha, pero Zverev controló el ritmo desde el saque y no cedió espacios en los momentos clave. Con este resultado, el duelo individual quedó empatado 1-1 y la serie se definirá en el partido de dobles.

Comenzó el segundo set - Lo ganó Alemania

La dupla alemana se quedó con el saque de Zeballos y se encuentra 2 - 0 arriba.

Con un juego Implacable Puetz y Krawietz desde el servicio, que ponen el partido 4 - 1 ante el binomio de Argentina.

Zeballos, otra vez protagonista para ilusionar a Argentina con un gran trabajo ofensivo: 2-4

Molteni y otro game para Argentina que remontaron un 1- 4 y ahora el partido se pone 4 iguales frente a Alemania. Un duelo que define todo.

Francisco Cerúndolo Francisco Cerundolo cayó frente al alemán Alexander Zverev, en un partido muy parejo. Gentileza

En ese punto decisivo, Horacio Zeballos y Andrés Molteni tendrán la responsabilidad de enfrentar a una dupla de gran experiencia y eficacia: Kevin Krawietz y Tim Puetz. La pareja alemana ostenta un impresionante historial en la Copa Davis: Krawietz ha ganado 18 de los 19 partidos que disputó en la competición, y junto a Puetz solo sufrió una derrota en el punto decisivo ante Canadá en 2022. Desde entonces, la dupla ha ganado todos los encuentros que jugaron juntos en el torneo, incluyendo los triunfos de este año frente a Israel y Japón en las primeras rondas.

La Argentina se prepara para un duelo decisivo en el que Zeballos y Molteni buscarán aprovechar su experiencia y la fuerza del juego de dobles para llevar al país a las semifinales, mientras que Alemania confía en mantener su consistencia y en la potencia de sus servicios para cerrar la serie a su favor.