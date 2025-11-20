Copa Davis 2025: Tomás Etcheverry abre la serie ante Alemania y enfrenta a Jan-Lennard Struff

La Selección Argentina de Tenis pone en marcha el sueño de alzarse con la Copa Davis y enfrentará en el arranque del Final 8 a Alemania, en Bolonia. En el primer turno, Tomás Etcheverry enfrentará a Jan-Lennard Struff, un cruce entre los segundos singlistas de estos respectivos países, de acuerdo con el ranking ATP.
¿Cómo serán los cruces entre Argentina y Alemania?
En el primer punto de la serie, el representante argentino será Tomás Etcheverry (60°), quien tendrá un interesante cruce con el alemán Jan-Lennard Struff (100°). Luego será el turno de Francisco Cerúndolo (21°), quien intentará dar el golpe ante el número 3 del mundo, que es Alexander Zverev.
En caso de ser necesario habrá un tercer punto, en el que la pareja argentina compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni se enfrentaría contra Kevin Krawietz y Tim Puetz.