vivo

Copa Davis 2025: Tomás Etcheverry abre la serie ante Alemania y enfrenta a Jan-Lennard Struff

Cerúndolo y Etcheverry serán los singlistas de Argentina en el duelo clave ante los teutones en busca del pase a semifinales del Final 8. El ganador de la llave se enfrentará con España, que eliminó a República Checa.

Copa Davis: Argentina vs Alemania
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina de Tenis pone en marcha el sueño de alzarse con la Copa Davis y enfrentará en el arranque del Final 8 a Alemania, en Bolonia. En el primer turno, Tomás Etcheverry enfrentará a Jan-Lennard Struff, un cruce entre los segundos singlistas de estos respectivos países, de acuerdo con el ranking ATP.

Live Blog Post

¿Cómo serán los cruces entre Argentina y Alemania?

En el primer punto de la serie, el representante argentino será Tomás Etcheverry (60°), quien tendrá un interesante cruce con el alemán Jan-Lennard Struff (100°). Luego será el turno de Francisco Cerúndolo (21°), quien intentará dar el golpe ante el número 3 del mundo, que es Alexander Zverev.

En caso de ser necesario habrá un tercer punto, en el que la pareja argentina compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni se enfrentaría contra Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Live Blog Post

¿Cómo llegan estos países a la Copa Davis?

El equipo argentino llegó a esta instancia tras superar una dramática serie ante Noruega (3-2) y lograr una contundente victoria como visitante ante Países Bajos (3-1) en los Qualifiers de septiembre. En total, Frana utilizó a siete jugadores en el año, incluyendo a Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta.

Alemania, por su parte, viene de superar en el año a Israel (3-1) en Vilnius y a Japón (4-0) en Tokio, con ocho jugadores diferentes convocados en la temporada.

DLA (29)
La Delegación Argentina para el Final 8 de la Copa Davis

La Delegación Argentina para el Final 8 de la Copa Davis

Live Blog Post

Así está el historial entre Argentina y Alemania

El historial entre Argentina y Alemania favorece ampliamente al equipo albiceleste, que lidera la serie por 7 a 3. Sin embargo, el último antecedente fue para los europeos, que ganaron en las Finales de Madrid 2019.

Desde ese entonces, los que repiten presencia en Bologna son los tenistas Horacio Zeballos (que no jugó por lesión en 2019), Jan-Lennard Struff y el doblista Kevin Krawietz, además del capitán Michael Kohlmann.

Live Blog Post

Estos son todos los duelos previos entre argentinos y alemanes en el circuito ATP

  1. Francisco Cerúndolo - Alexander Zverev: 3-1
  2. Francisco Cerúndolo - Jan-Lennard Struff: 1-0
  3. Francisco Cerúndolo - Yannick Hanfmann: 4-1
  4. Tomás Etcheverry - Alexander Zverev: 0-2
  5. Tomás Etcheverry - Jan-Lennard Struff: 0-1
  6. Tomás Etcheverry - Yannick Hanfmann: 1 – 0
  7. Francisco Comesaña - Alexander Zverev: 1 – 0
  8. Francisco Comesaña - Jan-Lennard Struff: 0-0
  9. Francisco Comesaña - Yannick Hanfmann: 0-0

Te puede interesar

La Delegación Argentina para el Final 8 de la Copa Davis

Copa Davis 2025: Argentina conoce su orden de juego para abrir el Final 8 ante Alemania

Por Cristian Reta
Franco Colapinto volverá a Las Vegas, un circuito donde tuvo un enorme desafío como piloto

Franco Colapinto y su regreso a Las Vegas: de un choque de 50G a una remontada inolvidable

Por Nicolás Salas
Andrew Robertson, clave en la clasificación de Escocia al Mundial 2026, recordó a Diogo Jota

Fue clave en la clasificación de Escocia al Mundial 2026 y recordó con dolor a Diogo Jota: "mi amigo..."

Por Cristian Reta