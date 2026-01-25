25 de enero de 2026 - 14:11

China cambia el fútbol en América Latina: así será el estadio que promete destronar al Maracaná y al Azteca

El proyecto que busca redefinir el fútbol regional con tecnología de punta y una infraestructura que dejará atrás a los estadios más famosos del continente.

El megaestadio en El Salvador.

Por Francisco Moreno

China está transformando el mapa del fútbol en América Latina con la construcción del Estadio Nacional de El Salvador. Esta obra de gran envergadura no solo busca ser la más moderna de la región, sino que se ha propuesto superar en tecnología, diseño y estándares internacionales a referentes históricos como el Maracaná y el Estadio Azteca.

En terrenos que antes pertenecían a la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, hoy se levanta una estructura que promete redefinir los estándares de la infraestructura deportiva internacional. Se trata de un proyecto de gran magnitud fruto de un acuerdo bilateral iniciado tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y El Salvador.

Esta iniciativa no es solo una obra de cemento y acero; es una declaración de intenciones. El objetivo oficial es dejar una infraestructura deportiva de largo plazo que fortalezca el fútbol regional y sirva como imán para atraer eventos de magnitud global que antes eran difíciles de albergar en la zona.

Por qué este gigante busca destronar al Maracaná y al Azteca

Según la información oficial disponible, la superioridad de este nuevo Estadio Nacional de El Salvador frente a íconos mundiales como el Maracaná o el Azteca reside en su concepción contemporánea desde el primer minuto. Mientras que los estadios de México y Brasil tuvieron que adaptarse con el tiempo, este proyecto fue concebido bajo estándares internacionales de planificación integral y diseño moderno.

El diseño arquitectónico contemporáneo es uno de los pilares que marcan la diferencia. El recinto es un complejo multipropósito diseñado para eventos deportivos y masivos de todo tipo. La inversión asignada permite una infraestructura inclusiva con accesibilidad universal, garantizando que el estadio sea funcional para todos los asistentes.

La experiencia para el espectador y los profesionales también dará un salto de calidad, ya que contará con zonas VIP de última generación, espacios optimizados para la prensa internacional y servicios médicos de primer nivel integrados en la estructura. Estos factores, sumados a una capacidad proyectada superior y con opción de ampliación, son los que colocan a esta obra por encima de los gigantes tradicionales de la región.

