Chicho Serna contó intimidades de Boca y elogió a Fernando Gago: "Está haciendo las cosas bien"

Lejos de criticar los resultados obtenidos, Serna elogió el trabajo de Fernando Gago al mando del plantel, asegurando que está firme en el cargo. "Fernando tiene un contrato en vigencia, estamos felices con él. Está haciendo las cosas bien, el equipo mejoró notablemente y los resultados mejoraron muchísimo. Lo noté fuerte. Estamos a gusto. Él es una persona muy ordenada y exigente. Me parece que va bien encaminado. Nos gusta para las exigencias que tiene esta camiseta", expresó.

En relación a lo que vendrá para el Xeneize, el colombiano reconoció que están obligados a revertir la imagen en el plano internacional: " Lo de Alianza fue muy duro. La peor derrota desde que estoy en el Consejo. Así como otras veces pudimos ganar en los penales, esta vez no. El enojo lo entiendo, pero, desafortunadamente, nos mal acostumbramos a ganar siempre. Pero esto nos obliga a mejorar todos los días. Es una obligación estar en la Copa Libertadores el próximo año ".

Además, también aseguró que Boca debe ganar el torneo local. "Boca está obligado a ganarle a Newell's, Belgrano, Barracas, Estudiantes, River. La historia de este club lo exige. El equipo se prepara para ser campeón. Hoy estamos como los mejores en la tabla, pero falta mucho", lanzó.

Consultado por el Mundial de Clubes, y la preocupación por un grupo complicado, esbozó:"Estoy convencido de que del otro lado están preocupados porque les tocó Boca. Es un campeonato muy difícil y nos estamos preparando".

La visión de Serna sobre Cavani, Paredes y Palacios:

cavaniofficial21_469220197_622168310135025_4250817200699362049_n.jpg Edinson Cavani, la principal figura de Boca

En relación a como ve al delantero uruguayo, principal referente actual del club, Serna opinó: "Desde el día que llegó, enamoró al mundo Boca. Manifestó su amor, su respeto y cumplió todo lo que dijo. Pasa horas entrenando y siempre está a disposición del cuerpo técnico y los compañeros. Nos sentimos bien representados".

Sobre otro de los nombres propios que retumbaron con fuerza en los últimos tiempos, el del volante Leandro Paredes, contó: "El presente de Leandro es buenísimo. Gran figura. ¿Quién no quiere tenerlo? No vino porque no siempre se hace lo que uno quiere que se haga. Se presentan muchos temas en el camino. Él y los jugadores que se han puesto la camiseta de Boca siempre están en nuestro radar".

Finalmente, trató de bajarle el nivel de importancia a todo lo acontecido con Carlos Palacios, y su sanción tras indisciplina. "Nos llamó cuando tuvo un incidente e inmediatamente nos lo comunicó. Como cualquier ser humano, puede tener un problema. Al otro día se presentó a trabajar. No habrá sanción económica porque es nuestro futbolista y le creemos. Definirá el técnico si lo pone o no. Tiene 30 jugadores para elegir".