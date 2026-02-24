Boca vence a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

Boca Juniors hace su estreno en la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, elenco que milita en el Torneo Federal A, en un duelo correspondiente a los 32avos de final. El encuentro se disputa en el estadio Padre Ernesto Martearena de la provincia de Salta, con arbitraje de Facundo Tello.

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo Live Blog Post Final del primer tiempo Live Blog Post PT: 40' ¡Gol de Boca! Buena acción de Janson, que tiró una pared con Braida y tiró el centro para el anticipo de Bareiro. 1 a 0 Live Blog Post PT: 38' El travesaño le dijo que no a Boca Córner de Alarcón, cabezazo de Pellegrino que estrelló el horizontal Live Blog Post PT: 13' Gimnasia se acercó Tiro libre pasadísimo, Cáseres recibió en la puerta del área y sacó un remate que se perdió ancho Live Blog Post PT: 3' Bareiro se perdió el primero El paraguayo recibió la habilitación de Romero e intentó picarla ante la salida del arquero, que tapó con la punta de los dedos. Live Blog Post ¡Arrancó el partido! Live Blog Post Formaciones confirmadas para Boca y Gimnasia: image

El Xeneize puso en práctica un plan de partido que incluyó la calma para manejar la pelota en campo propio, y lanzar largo hacia los delanteros para intentar agarrar mal parado a su rival en el fondo. Sin embargo, esto generó que las chances sean pocas durante el desarrollo del primer tiempo.

Es que el elenco de Claudio Úbeda chocó contra un entramado defensivo correcto de Gimnasia de Chivilcoy, que hizo un enorme esfuerzo para mantener las marcas y cuidar los espacios en su propio terreno, prescindiendo de intentar llegar hasta Leandro Brey.

Por eso, sólo se contabilizaron cuatro oportunidades en la etapa inicial. Un pelotazo que bajó Romero para el mano de Adam Bareiro que el arquero ahogó con la punta de los dedos; el córner de Alarcón y el cabezazo de Pellegrino reventando el travesaño; y el gol a los 40’, con la conexión de Braida y Janson, el centro de este último, y el desvío de Bareiro.

El gol de Adam Bareiro para el 1 a 0 de Boca: Embed ¡Así fue el primer gol de Adam Bareiro en Boca!



El paraguayo marcó el 1-0 de @BocaJrsOficial ante Gimnasia de Chivilcoy, a los 40 minutos del primer tiempo #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/3ZWHAwf31V — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 25, 2026 Minuto a minuto y estadísticas: Embed