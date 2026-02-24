Boca vence a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

Boca Juniors hace su estreno en la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, elenco que milita en el Torneo Federal A, en un duelo correspondiente a los 32avos de final. El encuentro se disputa en el estadio Padre Ernesto Martearena de la provincia de Salta, con arbitraje de Facundo Tello.
24-02-2026 22:21
Arrancó el segundo tiempo
24-02-2026 22:03
Final del primer tiempo
24-02-2026 21:55
PT: 40' ¡Gol de Boca!
Buena acción de Janson, que tiró una pared con Braida y tiró el centro para el anticipo de Bareiro. 1 a 0
24-02-2026 21:53
PT: 38' El travesaño le dijo que no a Boca
Córner de Alarcón, cabezazo de Pellegrino que estrelló el horizontal
24-02-2026 21:28
PT: 13' Gimnasia se acercó
Tiro libre pasadísimo, Cáseres recibió en la puerta del área y sacó un remate que se perdió ancho
24-02-2026 21:18
PT: 3' Bareiro se perdió el primero
El paraguayo recibió la habilitación de Romero e intentó picarla ante la salida del arquero, que tapó con la punta de los dedos.
24-02-2026 21:14
¡Arrancó el partido!
24-02-2026 20:47
Formaciones confirmadas para Boca y Gimnasia:
El Xeneize puso en práctica un plan de partido que incluyó la calma para manejar la pelota en campo propio, y lanzar largo hacia los delanteros para intentar agarrar mal parado a su rival en el fondo. Sin embargo, esto generó que las chances sean pocas durante el desarrollo del primer tiempo.
Es que el elenco de Claudio Úbeda chocó contra un entramado defensivo correcto de Gimnasia de Chivilcoy, que hizo un enorme esfuerzo para mantener las marcas y cuidar los espacios en su propio terreno, prescindiendo de intentar llegar hasta Leandro Brey.
Por eso, sólo se contabilizaron cuatro oportunidades en la etapa inicial. Un pelotazo que bajó Romero para el mano de Adam Bareiro que el arquero ahogó con la punta de los dedos; el córner de Alarcón y el cabezazo de Pellegrino reventando el travesaño; y el gol a los 40’, con la conexión de Braida y Janson, el centro de este último, y el desvío de Bareiro.