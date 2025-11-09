Boca Juniors vence a River Plate en el clásico que paraliza el país

El país deja de respirar. El futbolero tiene una cita obligada con la historia, el presente, y el futuro. Este fin de semana, Boca y River Plate no hablan de otra cosa que no sea del clásico que disputarán este domingo a las 16.30 horas en La Bombonera por la Liga Profesional, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
Live Blog Post
09-11-2025 17:43
Arrancó el complemento
Live Blog Post
09-11-2025 17:26
Entretiempo
Live Blog Post
09-11-2025 17:21
PT: 46' Zeballos se animó a encarar en el mano a mano a Rivero tras pelotazo largo, Armani tapó pero el Changuito la metió en el rebote. 1 a 0 arriba el Xeneize
Live Blog Post
09-11-2025 17:08
PT: 33' Conducción individual de Zeballos, que terminó con un disparo sin peligro desde afuera
Live Blog Post
09-11-2025 16:57
PT: 22' Portillo se la robó a Zeballos, y Driussi tocó para Castaño, que remató sin causar problemas para Marchesín
Live Blog Post
09-11-2025 16:45
PT: 10' Salas remató desde afuera del área, a las manos de Marchesín
Live Blog Post
09-11-2025 16:34
¡Arrancó el partido!
Live Blog Post
09-11-2025 15:52
Formación de River confirmada: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Díaz, Acuña; Portillo, Castaño, Meza; Driussi, Salas
Live Blog Post
09-11-2025 15:51
Los once de Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Delgado, Paredes, Zeballos; Merentiel, Giménez
Live Blog Post
09-11-2025 15:48
Leandro Paredes vuelve a jugar un clásico
Live Blog Post
09-11-2025 15:47
Así llegó River al vestuario:
Formaciones de Boca Juniors - River Plate:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Datos del partido:
Estadio: La Bombonera
Árbitro: Nicolás Ramírez
Cambios: PT: 32' M. Galarza Fonda por Meza (RP). ST: 00' J. Quintero por Rivero (RP)
Minuto a minuto y estadísticas:
Embed
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.