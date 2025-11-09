vivo

Boca Juniors vence a River Plate en el clásico que paraliza el país

El Xeneize y el Millonario igualan 0 a 0 por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Boca Juniors - River Plate, por Liga Profesional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El país deja de respirar. El futbolero tiene una cita obligada con la historia, el presente, y el futuro. Este fin de semana, Boca y River Plate no hablan de otra cosa que no sea del clásico que disputarán este domingo a las 16.30 horas en La Bombonera por la Liga Profesional, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Arrancó el complemento

Entretiempo

PT: 46' Zeballos se animó a encarar en el mano a mano a Rivero tras pelotazo largo, Armani tapó pero el Changuito la metió en el rebote. 1 a 0 arriba el Xeneize

PT: 33' Conducción individual de Zeballos, que terminó con un disparo sin peligro desde afuera

PT: 22' Portillo se la robó a Zeballos, y Driussi tocó para Castaño, que remató sin causar problemas para Marchesín

PT: 10' Salas remató desde afuera del área, a las manos de Marchesín

¡Arrancó el partido!

Formación de River confirmada: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Díaz, Acuña; Portillo, Castaño, Meza; Driussi, Salas

Los once de Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Delgado, Paredes, Zeballos; Merentiel, Giménez

Leandro Paredes vuelve a jugar un clásico

Así llegó River al vestuario:

Formaciones de Boca Juniors - River Plate:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Nicolás Ramírez

Cambios: PT: 32' M. Galarza Fonda por Meza (RP). ST: 00' J. Quintero por Rivero (RP)

Minuto a minuto y estadísticas:

