Boca iguala ante Tigre con la mira en los octavos de la Liga Profesional

Boca Juniors juega en La Bombonera ante Tigre, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Boca - Tigre, por Liga Profesional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors, que viene de ganar el Superclásico ante River, recibe a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio La Bombonera con el arbitraje de Darío Herrera.

ST: 12' Paredes recibió afuera del área tras el pase de Zeballos, probó al arco y Zenobio la mandó al córner

ST: 6' Centro rasante de Zeballos, Palacios tocó con Paredes que remató desviado

Empezó el complemento

Final del primer tiempo

PT: 39' Débil remate de Barinaga desde lejos que contuvo el arquero

PT: 17' López recibió en la puerta del área grande, y sacó un remate difícil que Marchesín envió al córner

PT: 15' Boca domina el balón, y es superior. Sin embargo, no encuentra espacios para lastimar

¡Arrancó el partido!

Formación de Tigre ante Boca:

image

Así forma Boca:

image

Formaciones de Boca Juniors - Tigre:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Espinoza

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

