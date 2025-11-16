Boca iguala ante Tigre con la mira en los octavos de la Liga Profesional

Boca Juniors, que viene de ganar el Superclásico ante River, recibe a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio La Bombonera con el arbitraje de Darío Herrera.
16-11-2025 21:36
ST: 12' Paredes recibió afuera del área tras el pase de Zeballos, probó al arco y Zenobio la mandó al córner
16-11-2025 21:30
ST: 6' Centro rasante de Zeballos, Palacios tocó con Paredes que remató desviado
16-11-2025 21:24
Empezó el complemento
16-11-2025 21:04
Final del primer tiempo
16-11-2025 20:57
PT: 39' Débil remate de Barinaga desde lejos que contuvo el arquero
16-11-2025 20:35
PT: 17' López recibió en la puerta del área grande, y sacó un remate difícil que Marchesín envió al córner
16-11-2025 20:33
PT: 15' Boca domina el balón, y es superior. Sin embargo, no encuentra espacios para lastimar
16-11-2025 20:16
¡Arrancó el partido!
16-11-2025 20:05
Formación de Tigre ante Boca:
16-11-2025 20:03
Así forma Boca:
Formaciones de Boca Juniors - Tigre:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Datos del partido:
Estadio: La Bombonera
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Fernando Espinoza
Minuto a minuto y estadísticas:
Embed
