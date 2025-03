Básquet de Mendoza: la Asociación Deportiva Anzorena, dueña del Torneo Vendimia 2025

WhatsApp Image 2025-03-19 at 17.39.34.jpeg BASQUET. Anzorena campeón del Vendimia. Tatí Bonini capitán y el presidente del club, Tuco Martín. Gentileza: SALTO INICIAL.

El Torneo Vendimia es un certamen que gana adeptos año tras año. Toma mayor dimensión. Y las finales, son verdaderos juegos de otra categoría. Crece día a día. Por esta razón, para Anzorena significó mucho. Es el primer título en la máxima categoría que se consigue bajo la gestión del presidente Fernando “Tucu” Martín, ex jugador histórico e ídolo de la institución. Al Tuco le tocó una parada brava. Cuando asumió, cambió los objetivos rotundamente. Apostó por las divisiones formativas con entrenadores de la talla de Pablo Suero en minibasquetbol y Poncha Centorbi en formativas. La Catedral volvió a respirar básquet y triplicó la cantidad de jugadores. De inmediato, el semillero del Rojo de la Sexta arrasó. Campeonatos por doquier: Mini, U13, U15; U17 y U19. Una constante. Y no sólo en Copa de Oro, también en Copa de Plata. La contradicción: ese poderío que tenía en las entrañas del club, no se veía reflejado en la primera división. Hoy, Superliga.