Básquet: en la cartelera de la Reclasificación atrae, Obras vs. Atenas

La reclasificación comenzó en el marco de la Liga Nacional de Básquet y triunfaron Ferro, Obras, Regatas de Corrientes y Riachuelo. Este lunes se disputa el segundo partido de los play offs. Abren a las 20.05: Obras vs. Atenas en Ciudad de Buenos Aires. A las 21, inician los correntinos de Regatas vs. San Martín; desde las 21.30 jugaran: CAR vs Unión de Santa Fe, y cierran la segunda jornada a las 22.10: Ferro vs. Gimnasia de Comodoro.