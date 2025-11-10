Básquet Femenino: San José cantó victoria ante Chañares por la Liga Nacional

El principio del tercer cuarto fue la clave del encuentro, donde San José salió frenético del entretiempo a comerse la cancha, consiguió una racha de 8-0 y sacó la máxima de 15 (38-23). El resto del partido, el argumento fue manejar la ventaja. El Santo no pudo sobrepasar esa máxima y se encargó de aguantarla. A falta de 5 minutos para el cierre del encuentro,Chañares logró ponerse en partido al reducir la diferencia a 8 puntos, pero 7 tantos de Da Silva (un triple) devolvieron la tranquilidad al conjunto local.
Sobre el cierre, las cordobesas volvieron a acercarse, pero ya sin tiempo, el partido finalizó 67-60 a favor de las mendocinas. Ahora, San José viajará a Córdoba para enfrentar a Bochas (16/11) y a Gorriones (17/11).
Básquet Femenino: la síntesis del triunfo de San José sobre Chañares en la Liga Nacional
UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (67): Ashia McCalla 17; Belén Moreira 0; Millie Burguener 4; Virginia Peralta 0; Natacha Perez 8 (FI); Lorena Da Silva 19; Luján Sanchez 3; Gabriela Herrera 0; Sol Quiroga 10; Lourdes Cabral 0; Renata Serangeli 6. DT: Cristian Santander.
DEPORTIVO CHAÑARES (JAMES CRAIK – CÓRDOBA) (60): Macarena Galindez 14; Maitena Vazquez 3; Stefanía Lucero 24; Regina Corosio 4; Marilina Banegas 11 (FI); Valentina Durand 0; Janet Banegas 2; María Milagros Introcaso 2; Ingrid Leoni 0. DT: Pablo Lautaro Rodriguez.
Estadio: Mario Diaz (San José – Guaymallén)
Parciales: 14-12; 30-23 y 50-39
Tiros libres: U.D.San José 19/29 – Deportivo Chañares 15/27
Figura: Lorena Da Silva (U.D.San José) 19 puntos (6/7 en libres), 14 rebotes, 1 asistencia, 2 tapas, 5 faltas recibidas; con una valoración de +29.