10 de noviembre de 2025 - 20:17

Básquet Femenino: San José cantó victoria ante Chañares por la Liga Nacional

BÁSQUET FEMENINO. San José sumó otro triunfo en la Liga Nacional al derrotar por 67-60 a Chañares. Figura: Lorena Da Silva con 19 puntos y 14 rebotes.

TRIUNFO SANTO. Lorena Da Silva fue la gran figura de la noche en la victoria Santa.&nbsp;

TRIUNFO SANTO. Lorena Da Silva fue la gran figura de la noche en la victoria Santa. 

Foto:

Gentileza: Prensa UDSJ.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Leé además

Más de un centenar de hinchas de Godoy Cruz se acercó ayer a la sede de calle Balcarce para hablar con el presidente, Alejandro Chapini.

Godoy Cruz bajo presión: hinchas exigen respuestas antes de la última fecha del Clausura

Por Redacción Deportes
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. Ramiro Gómez / LOS ANDES. 

La fiesta de Independiente Rivadavia en imágenes: La Catedral se vistió de gala para recibir el campeón

Por Redacción Deportes
image
FESTEJO SANTO. San Jos&eacute; venci&oacute; a Cha&ntilde;ares por 67-60 por la Liga Nacional de B&aacute;squet Femenino.&nbsp;

FESTEJO SANTO. San José venció a Chañares por 67-60 por la Liga Nacional de Básquet Femenino.

En el primer cuarto el juego fue parejo por demás, ambos equipos se rozaron de inicio y ninguno sacó una ventaja significativa, igualmente el parcial fue para el Santo por 14-12. La paridad continuó en el segundo período, pero sobre el final, el elenco de Santander logró distanciarse por siete puntos (30-23), con McCalla siendo la abanderada del equipo con 12 unidades.

image

El principio del tercer cuarto fue la clave del encuentro, donde San José salió frenético del entretiempo a comerse la cancha, consiguió una racha de 8-0 y sacó la máxima de 15 (38-23). El resto del partido, el argumento fue manejar la ventaja. El Santo no pudo sobrepasar esa máxima y se encargó de aguantarla. A falta de 5 minutos para el cierre del encuentro, Chañares logró ponerse en partido al reducir la diferencia a 8 puntos, pero 7 tantos de Da Silva (un triple) devolvieron la tranquilidad al conjunto local.

Sobre el cierre, las cordobesas volvieron a acercarse, pero ya sin tiempo, el partido finalizó 67-60 a favor de las mendocinas. Ahora, San José viajará a Córdoba para enfrentar a Bochas (16/11) y a Gorriones (17/11).

Básquet Femenino: la síntesis del triunfo de San José sobre Chañares en la Liga Nacional

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (67): Ashia McCalla 17; Belén Moreira 0; Millie Burguener 4; Virginia Peralta 0; Natacha Perez 8 (FI); Lorena Da Silva 19; Luján Sanchez 3; Gabriela Herrera 0; Sol Quiroga 10; Lourdes Cabral 0; Renata Serangeli 6. DT: Cristian Santander.

DEPORTIVO CHAÑARES (JAMES CRAIK – CÓRDOBA) (60): Macarena Galindez 14; Maitena Vazquez 3; Stefanía Lucero 24; Regina Corosio 4; Marilina Banegas 11 (FI); Valentina Durand 0; Janet Banegas 2; María Milagros Introcaso 2; Ingrid Leoni 0. DT: Pablo Lautaro Rodriguez.

Estadio: Mario Diaz (San José – Guaymallén)

Parciales: 14-12; 30-23 y 50-39

Tiros libres: U.D.San José 19/29 – Deportivo Chañares 15/27

Figura: Lorena Da Silva (U.D.San José) 19 puntos (6/7 en libres), 14 rebotes, 1 asistencia, 2 tapas, 5 faltas recibidas; con una valoración de +29.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Oscar Ruggeri fue durísimo con el plantel de River Plate tras la derrota con Boca por 2-0 en La Bombonera. 

Video: Oscar Ruggeri afirmó que a los jugadores de River les pesa la camiseta tras el papelón en La Boca

Por Redacción Deportes
LIGA ARGENTINA. Vale la pena el festejo de Simon Hunt Ramirez. 

Liga Argentina: Rivadavia Básquet se robó un triunfazo con autoridad en Santiago del Estero

Por Gustavo Villarroel
GOLF CLUB ANDINO. en la principal categoría de caballeros, sobresalió el primer puesto logrado por Carlos Riveros, quien triunfó con un score neto de 69 golpes (1 bajo par). 

Golf Club Andino: Carlos Riveros, dueño del certamen Joyería Le Cadran en un fin de semana inolvidable

Por Gustavo Villarroel
Lionel Messi ya está con la Selección Argentina en Alicante. 

Selección Argentina: con Lionel Messi, el equipo de Scaloni tuvo su primer entrenamiento en Alicante

Por Redacción Deportes