Básquet Femenino: San José cantó victoria ante Chañares por la Liga Nacional

BÁSQUET FEMENINO. San José sumó otro triunfo en la Liga Nacional al derrotar por 67-60 a Chañares. Figura: Lorena Da Silva con 19 puntos y 14 rebotes.

TRIUNFO SANTO. Lorena Da Silva fue la gran figura de la noche en la victoria Santa.

image FESTEJO SANTO. San José venció a Chañares por 67-60 por la Liga Nacional de Básquet Femenino. Gentileza: Prensa UDSJ. En el primer cuarto el juego fue parejo por demás, ambos equipos se rozaron de inicio y ninguno sacó una ventaja significativa, igualmente el parcial fue para el Santo por 14-12. La paridad continuó en el segundo período, pero sobre el final, el elenco de Santander logró distanciarse por siete puntos (30-23), con McCalla siendo la abanderada del equipo con 12 unidades.

image El principio del tercer cuarto fue la clave del encuentro, donde San José salió frenético del entretiempo a comerse la cancha, consiguió una racha de 8-0 y sacó la máxima de 15 (38-23). El resto del partido, el argumento fue manejar la ventaja. El Santo no pudo sobrepasar esa máxima y se encargó de aguantarla. A falta de 5 minutos para el cierre del encuentro, Chañares logró ponerse en partido al reducir la diferencia a 8 puntos, pero 7 tantos de Da Silva (un triple) devolvieron la tranquilidad al conjunto local.

Sobre el cierre, las cordobesas volvieron a acercarse, pero ya sin tiempo, el partido finalizó 67-60 a favor de las mendocinas. Ahora, San José viajará a Córdoba para enfrentar a Bochas (16/11) y a Gorriones (17/11).

Básquet Femenino: la síntesis del triunfo de San José sobre Chañares en la Liga Nacional UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (67): Ashia McCalla 17; Belén Moreira 0; Millie Burguener 4; Virginia Peralta 0; Natacha Perez 8 (FI); Lorena Da Silva 19; Luján Sanchez 3; Gabriela Herrera 0; Sol Quiroga 10; Lourdes Cabral 0; Renata Serangeli 6. DT: Cristian Santander.