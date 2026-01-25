25 de enero de 2026 - 19:20

Automovilismo: Fabrizio Maggini logró una victoria histórica en el TC Mouras

En su debut en la categoría, el piloto del Valle de Uco se quedó con el triunfo en la primera fecha del certamen, disputada en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El menor de los Maggini hizo historia en su estreno en TC Mouras al consagrarse como ganador de la primera fecha del campeonato que se corrió en el Autódromo de La Plata.&nbsp;

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Fabrizio Maggini tuvo un estreno soñado en el TC Mouras al imponerse en la primera fecha del campeonato, disputada en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto del Valle de Uco coronó un fin de semana de menor a mayor y escribió una página histórica al quedarse con la victoria en su primera presentación en la divisional.

De menor a mayor

Durante el fin de semana, Maggini mostró una rápida adaptación al Ford del Rus Med Team, siendo competitivo desde los entrenamientos, donde evidenció un ritmo muy sólido. En la clasificación, sin embargo, no logró una vuelta limpia y debió conformarse con el sexto puesto, quedando relegado de cara a la serie.

El domingo fue determinante. En la serie clasificatoria, Fabrizio protagonizó una gran remontada y finalizó segundo, lo que le permitió largar desde la primera fila en la final.

image
El último mendocino que había logrado un triunfo en esta categoría fue Julián Santero, el 26 de julio de 2015.El piloto volador luego se consagraría campeón de la divisional.

Solidez y control en la final

En la competencia decisiva, el piloto mendocino tuvo una excelente largada y rápidamente se adueñó de la punta, posición que defendió con autoridad hasta la bandera a cuadros. Primero soportó los ataques de Nicolás Jaime y luego los de Santino Ortiz, demostrando solidez, inteligencia y experiencia para mantener el liderazgo.

“Veníamos con un proyecto de menos a más. Nuestro objetivo era estar entre los diez y ya con eso estábamos satisfechos. Por eso este triunfo es un logro impensado para mí, para mi viejo, para toda la familia, el equipo y los sponsors”, expresó Maggini tras la carrera.

Sobre la maniobra clave que le permitió consolidar la victoria, el ganador explicó: “Tuvimos una buena largada, se quedó un poco Jaime y aprovechamos. Después fue cuestión de cubrir a los que venían atrás, defender y aguantar hasta el final”.

El festejo fue completo, con podio, copa, champagne y la familia acompañando un momento inolvidable. “Estoy muy contento por el resultado. Esto recién empieza y vamos a ir a pelear el campeonato”, concluyó el mendocino.

image
Fabrizio Maggini, tras un rendimiento notable a bordo de su Ford, se subió a lo más alto del podio.

Un triunfo con valor histórico

La victoria de Fabrizio Maggini tiene un significado especial para el automovilismo mendocino. La última vez que un piloto de la provincia ganó en el TC Mouras fue el 26 de julio de 2015, cuando Julián Santero, quien luego se consagraría campeón de la categoría, se impuso en la octava fecha disputada en La Plata.

De esta manera, el triunfo de Maggini no solo marca un debut soñado, sino también el regreso de Mendoza a lo más alto del TC Mouras tras más de una década.

image
El debut de Fabrizio Maggini fue a lo grande en el trazado de La Plata.

Antecedentes deportivos

Con 22 años, Fabrizio Maggini cuenta con una sólida trayectoria en el automovilismo nacional. Sus inicios se dieron en las Categorías Tradicionales, para luego continuar en el TC Cuyano, donde se consagró campeón en la temporada 2024.

Posteriormente, dio el salto al Procar 4000, categoría en la que el año pasado completó una destacada actuación, finalizando quinto en el campeonato, experiencia que resultó clave para su preparación en el TC Mouras.

La victoria representa un comienzo de temporada ideal tanto para Fabrizio Maggini como para Maggini Motorsport, que se posicionan como protagonistas desde la primera fecha en una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino.

