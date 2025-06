Atletismo: Enzo Moreno, campeón nacional U18 en salto triple y convocado al seleccionado argentino

Atletismo . El joven de Rivadavia logró el primer puesto en el Nacional Sub 18 y lidera el ranking argentino. Gracias a su esfuerzo y dedicación, representará al país en el Iberoamericano.

El joven deportista rivadaviense Enzo Moreno está viviendo un gran presente deportivo. Tras consagrarse campeón nacional U18 en salto triple y liderar el ranking argentino de su categoría, fue convocado al seleccionado argentino y representará al país en los Iberoamericanos de atletismo U18, que se disputarán el 19 y 20 de julio en Asunción, Paraguay.

Su historia con el atletismo comenzó de manera sencilla en Rivadavia: "Un amigo me dijo que me acercara al club porque era rápido. Pasé por los lanzamientos, fui fondista, también hice velocidad y finalmente me dediqué a los saltos", cuenta Enzo.

A diferencia de otros jóvenes deportistas que prueban varias disciplinas, él siempre mantuvo un camino claro: "No, siempre me dediqué al atletismo". Su acercamiento al salto triple fue reciente: "Empecé en los saltos haciendo largo y alto, y a mediados de 2022 quise probar algo nuevo. Desde entonces, me desempeño en salto triple y largo", explica.

Su crecimiento es notable. Fue tercero en los Juegos Evita 2022, repitió podio con un tercer puesto en el Nacional U18 2024, y este año alcanzó el oro en el campeonato nacional, lo que también le valió la clasificación al torneo iberoamericano. "No solo fue conseguir un título, sino todo lo que hay detrás: sacrificio, esfuerzo, perseverancia. Fue una preparación no solo física, sino también mental. Esto lo venimos trabajando con mi profesor, y no fue suerte, lo conseguí", afirma.