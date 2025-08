Atletismo: Enzo Moreno brilló en el marco del II Campeonato Iberoamericano de Atletismo Sub 18

Enzo Moreno recordó cómo fueron los inicios en el deporte: "Todo empezó en la escuela primaria cuando un amigo me dijo que me acercará al club de atletismo porque era rápido y desde ese momento empecé a ir y me gustó. Pasé por los lanzamientos, después fui fondista, también hice velocidad y finalmente me dediqué a los saltos. Siempre hice atletismo y no hice otro deporte. Empecé en los saltos haciendo salto en largo y salto en alto. Más o menos a mediados de 2022, quise probar algo nuevo y me empecé a dedicar al salto triple y salto en largo y desde ese momento me desempeño en estás diciplinas