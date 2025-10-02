2 de octubre de 2025 - 18:51

Atento Lionel Scaloni: La sorpresiva ausencia de Dibu Martínez en la visita del Aston Villa al Feyenoord

Emiliano Dibu Martínez realizó la entrada en calor pero a la hora de saltar al campo de juego fue Marco Bizot quien se paró bajo los tres palos.

Emiliano Dibu Martínez quedó afuera del equipo titular del Aston Villa.&nbsp;

Emiliano "Dibu" Martínez quedó afuera del equipo titular del Aston Villa. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Emiliano Mart&iacute;nez, el arquero argentino, estuvo afuera del equipo titular del Aston Villa por la Europa League.&nbsp;

Emiliano Martínez, el arquero argentino, estuvo afuera del equipo titular del Aston Villa por la Europa League.

Qué le pasó a Dibu Martínez

Todo parecía indicar que el marplatense sufrió una molestia durante el precalentamiento y así fue: el ex Independiente sintió una contractura en el gemelo y no quiso arriesgar. El comunicado oficial del club inglés, publicado apenas dos minutos después del inicio del encuentro, no brindó mayores detalles, solo informó que se trató de un cambio de último momento.

En su lugar, el joven Sam Procter quedó como suplente, en una situación que resultó llamativa porque el arquero Bizot recibió un fuerte golpe en los primeros instantes del partido que encendió las alarmas, aunque luego pudo continuar.

