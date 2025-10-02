Atento Lionel Scaloni: La sorpresiva ausencia de Dibu Martínez en la visita del Aston Villa al Feyenoord

Emiliano Dibu Martínez realizó la entrada en calor pero a la hora de saltar al campo de juego fue Marco Bizot quien se paró bajo los tres palos.

Dibu Martínez encendió las alarmas. El Aston Villa visita al Feyenoord en la segunda jornada de la Europa League, el arquero argentino realizó los movimientos precompetivios junto a sus compañeros, las planillas lo daban como titular, pero a la hora de saltar al campo de juego para el inicio del encuentro fue Marco Bizot, quien se paró bajo los tres palos y el campeón del mundo no fue ni al banco de suplentes.

image Emiliano Martínez, el arquero argentino, estuvo afuera del equipo titular del Aston Villa por la Europa League. Gentileza. Qué le pasó a Dibu Martínez Todo parecía indicar que el marplatense sufrió una molestia durante el precalentamiento y así fue: el ex Independiente sintió una contractura en el gemelo y no quiso arriesgar. El comunicado oficial del club inglés, publicado apenas dos minutos después del inicio del encuentro, no brindó mayores detalles, solo informó que se trató de un cambio de último momento.