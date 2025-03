Atención: se adelanta el horario del partido entre Boca y Defensa y Justicia por la Liga Profesional

El plantel de Boca se entrenó en el complejo de Ezeiza y el director técnico Fernando Gago comenzó a tener dudas respecto de la formación del equipo, ya que en un principio había planificado que saldrían "los once de memoria" al campo de juego del coliseo xeneize, ahora comenzaron las dudas ya que el mediocampista Kevin Zenón continúa con molestias musculares, y si bien en el comienzo de la semana tras los exámenes médicos correspondientes no se le detectó ninguna lesión de gravedad, hoy no practicó fútbol como, en cambio, lo hicieron el resto de los titulares.