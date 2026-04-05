Argentina es Bicampeón de la Copa de Las Naciones

Argentina retuvo este domingo el título de la Copa de las Naciones de Hockey sobre patines de varones, que se llevó a cabo en la ciudad de Montreux en Suiza .

Los motivos por los que a la economía de Mendoza le fue peor que a la Argentina

La Innovación en tecnología fue de 26% en 2025 en Argentina:el rol de la IA y los datos curiosos del país

El combinado albiceleste, dirigido por el DT José Luis Páez, se impuso en la final a su par de Italia , por 2-0. Danilo Rampulla consiguió los dos tantos del equipo argentino, que se cobró revancha.

Es que el viernes último, en la etapa regular clasificatoria, Italia había sorprendido a la Argentina y le endosó un abultado 5-2 que generó algunas dudas en el funcionamiento

Pero este domingo, la historia resultó distinta. Desde el comienzo, el combinado albiceleste asumió el protagonismo, más allá de que los espacios no abundaron y ninguno de los dos regaló nada.

El guardavalla ‘azzurro’ continuaba trabajando a destajo y antes de la finalización de los primeros 25 minutos volvió a lucirse, cuando le detuvo un penal a Lucas Martínez.

En el segundo tiempo, Italia intentó asumir el control de la bocha. Para ello ajustó las marcas y buscó imprimir mayor velocidad a las réplicas.

El elenco europeo no tuvo mayor profundidad, más allá de que disparó más veces al arco (43 contra 32), aunque –en ocasiones- el arquero Constantino Acevedo sacó a relucir su jerarquía.

Ya con una postura más defensiva, Argentina intentó aprovechar espacios y salir de contra para liquidar el pleito. Y así lo hizo, a falta de menos de dos minutos para el cierre, cuando Eugenio Mena cedió a Rampulla, quien definió a arco vacío, ya que la Nazionale azzurra no tenía guardavallas fijos a esa altura.

De este modo, el seleccionado alcanzó su quinto título en la 70ma. Edición de la competencia que se realiza desde 1921 en Montreux.

El combinado argentino festejó el campeonato en las ediciones 1989 (superó en la definición al Novara italiano), 1993 (derrotó a HC Monza, de Italia), 2017 (venció a Portugal) y 2024 (batió al seleccionado portugués por 5-2).

Por el tercer puesto, Portugal superó a España por 3-2, mientras que el quinto lugar correspondió a Francia, que le ganó a Angola, por 6-3. La séptima colocación quedó en manos del seleccionado de Suiza, que superó al club organizador, Montreux, por 6-3.