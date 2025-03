Ante Unión, Independiente Rivadavia cortó la racha sin triunfos

El partido ganó en verticalidad con el correr de los minutos. Ninguno estaba dispuesto a resignar su chance de seguir subiendo en las posiciones. Además, la Lepra buscaba cortar la racha de cinco encuentros sin triunfos, además de no registrar triunfos en Mendoza en la presente temporada.

El local buscó con Peinipil sobre la derecha, acompañado de un inquieto Villa, que no pudo ser tomado por los rivales. Unión, por su parte, puso mucha gente en campo rival, pero no consiguió ser preciso para inquietar a Centurión. Y fue delantero colombiano el que provocó una nueva emoción en la noche del Gargantini: remate de media distancia que Cardozo alcanzó a desviar y se estrelló en el travesaño. Por centímetros no hubo explosión azul en el Parque General San Martín.