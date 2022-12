Zendaya sorprendió con un jugado nuevo corte de pelo que acaparó todas las miradas

La actriz Zendaya renovó su corte de pelo e impresionó a todos sus seguidores. Eligió un bob italiano al estilo Jennifer Aniston en los 90′.

La novia del actor Tom Holland decidió cambiar su look por un tipo de melena que la rejuvenece aún más.

El nuevo look de Zendaya fue estrenado para asistir a un evento de HBO Max de Euphoria en el teatro de Paramount en Los Ángeles y no pasó desapercibido.

La actriz se llevó todas las miradas con su pelo de raya a un lado y volumen desde la raíz, y suaves ondas que marcaban las puntas hacia atrás.

Zendaya decidió la Navidad como el mejor momento para animarse con un nuevo cambio de look.

La actriz de ‘Spiderman’ se aclaró el color y se hizo un corte muy estilo años 90 que recuerda a los looks de Jennifer Aniston en ‘Friends’, quien puso en tendencia ese corte “estilo bob” en su momento.

Además, durante el evento Zendaya lució un elegante look de una camiseta básica negra y una larga falda de tubo a cuadros blanca y negra junto a unos tacones negros.

Tras el evento, la actriz de ‘Euphoria’ publicó un vídeo en forma de gif en el que mostró a sus más de 160 millones de seguidores en Instagram su cambio de imagen de forma más cercana.

Zendaya, con su anterior corte de pelo, en la Semana de la Moda en París 2022

En la publicación mencionó a Ursula Stephen, la estilista encargada del corte y a Tracey Cunningham, quien se ha encargado de reducirle unos tonos al color a su cabellera.

Cabe recordar que en 2021 su estilista dijo para ‘People’: “Cuando se trata de moda, no hay nada que Zendaya no intente. No tiene miedo”.

“Su apariencia es tan inesperada y está en constante evolución. Tiene mucho talento en ese sentido. No hay nada que defina a Zendaya”, declaró sobre la artista.