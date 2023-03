Wanda Nara modeló sin ropa y sus curvas quedaron al descubierto en un video para sus redes

Wanda Nara anunció su marca de lencería haciendo alusión a que próximamente saldrá y/o traerá nueva información del proyecto. Lo comunicó por medio de su Instagram con un video en el que se la ve acostada en la cama luciendo uno de los modelos que tendrá.

Con poses súper sexis y además un rodaje particular, la empresaria se lleva todas las miradas cada vez que hace lucir algunas de sus curvas. Además, el color rojo del conjunto que se probó, encienden mucho más la situación con un contraste particular y excelente con su piel.

La ahora conductora de MasterChef cada vez que modela enseña a hacerlo como solo ella sabe. Y es por eso que conoce el secreto para hacer que cada una de sus curvas se luzcan en los lentes que la capturan.

Los tatuajes y las uñas de color negro, son solo algunos detalles que de manera sofisticada decoran el ambiente ideal del cuarto totalmente blanco donde se encontraba la modelo.

En pocas horas cosechó más de 278 mil me gustas y muestra como claramente sus redes son su principal punto de captación. Wanda tiene más de 16 millones de seguidores y ya cuenta con una línea de cosméticos que se ha hecho muy reconocida.

Wanda Nara estalló las redes con su nuevo cambio de look

Se vio a la conductora más sensual que nunca cuando mostró su nuevo look. Sorprendió a todos al cortarse el flequillo y la hizo lucir muy diferente.

Ya todos conocemos como Wanda Nara se maneja en las redes, hace de su vida un show. Antes de anunciar y hacer relucir el nuevo look, llenó de intriga a todos al compartir un video en el que le cortaban el flequillo, pero pero que no se podía ver cómo le quedaba.

“Chicos, tengo contrato con el pelo, no puedo hacer cambios”, se la escucha decir cuando está tapada con la toalla que le cubría su cara. Además, a estos retoques le sumó un tono más oscuro al color con el que hace pocos meses nos sorprendió.

Después, como Wanda sabe hacer, compartió no solo el cambio de look, sino que lo hizo al estilo “femme fatale”. En corpiño, la mediática posó para la cámara y enamoró a todos con su nuevo look y su voluptuosa delantera.

Wanda Nara posó como una rockstar

Wanda Nara también se oscureció un poco el tono