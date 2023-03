Wanda Nara beboteó boca abajo y su parte de atrás quedó como protagonista con un osado conjunto de lencería

Hace una semana Wanda Nara hizo estallar las redes al mostrar su nuevo cambio de look con el que se la vio más sensual que nunca. La empresaria y nueva conductora de Masterchef sorprendió al cortarse el flequillo, el que la hizo lucir muy distinta.

Dueña de un estilo propio, Wanda Nara, compartió no solo el cambio de look sino que lo hizo al estilo “femme fatale”. En corpiño, la hermana de Zaira posó para la cámara y enamoró a todos con su nuevo look y su voluptuosa delantera.

Este posteo fue solo uno de los cuantos que la modelo ha realizado a lo largo de estos días, en donde al parecer ha apostado por los colores oscuros para generar una nueva tendencia de ropa interior.

Lo llamativo de sus posteos son los comentarios, donde el nombre de Mauro Icardi se hace presente. Ocurre que, en una de sus últimas publicaciones, el padre de sus dos hijas apareció para dejarle un mensaje que no se relaciona al momento que viven.

Wanda Nara ha sacado su mejor versión y posó en ropa interior.

Wanda Nara hizo una publicación en ropa interior para promocionar la nueva línea de su marca. Y sin demorarse demasiado, Mauro Icardi le envió un mensaje súper hot. “Lo que más me gusta de esta colección es cuando te la quito”, escribió en Instagram el ex jugador del PSG.

Boca abajo, Wanda Nara enamoró a sus seguidores

Recientemente, la ahora morocha Wanda Nara ha dejado claro que Icardi puede hacer lo que quiera, pero a ella no se le mueve un pelo. Dedicada al 100% a su etapa de empresaria con su marca de lencería, que ella misma modela, sube las temperaturas.

Horas atrás Wanda posteó una fotografía sobre la cama, con sus atributos cerca de la cámara y dejando a la vista su retaguardia que apenas deja notar las dos tiritas que conforman la bombacha verde oscuro que eligió.

El resto de la apuesta es el corpiño del mismo color, que da sobre las sábanas blancas, mientras mira a la cámara abrazando su almohada. El posteo, como nos tiene acostumbrados Wanda Nara, se llenó de comentarios y pisa la barrera de los 300 mil “me gusta”.

