Vanina Escudero brindó un importante consejo a sus fans con un bikini negro que no dejó nada a la imaginación

Vanina Escudero supo ser de las bailarinas más conocidas del medio y una dupla imparable con su hermana, Silvina Escudero. Es precisamente con ella con quien se mostró en las últimas horas disfrutando de una calurosa jornada.

En su cuenta de Instagram, donde posee más de 671 mil seguidores, la impactante modelo se mostró en paños menores y sus fans quedaron totalmente enloquecidos.

Vanina Escudero desafió la política de desnudos de Instagram.

“Esté donde esté mi @luvion.arg viaja conmigo! Un sobrecito diario de colageno bebible en cualquier batido o solo, porque es riquísimo”, comenzó Vanina en plena recomendación de un suplemento que promete resultados rápidos en el cuerpo.

Vanina y Silvina Escudero

Luego, continuó desarrollando este sobre efervescente: “Tiene fórmula antiage con Q10 y vitamina C. En un mes notas los primeros resultados en pelo, uñas y sobre todo en la piel. A los 3 meses tu piel va a ser otra. Y además tiene resveratrol que ayuda a las articulaciones. Que más?! Me ven tomarlo hace meses y me fascina! Probalo y me contas”, cierra Escudero.

Lo cierto es que esta publicación, que consistió en un video a borde de un yate y donde lució un bikini negro y de dos piezas, se pudo ver a la modelo e influencer más radiante que nunca.

Silvina y Vanina Escudero incendiaron el Delta del Tigre

En los últimos días se pudio ver en redes sociales a las hermanas Silvina y Vanina Escudero tener un domingo de total relax en donde disfrutaron de las mieles que ofrece el Delta del Tigre.

En su cuenta de Instagram, donde posee 1.7 millones de seguidores, Silvina posteó: “Domingazo” y en las imágenes posó desde arriba de un yate, disfrutando del sol y luciendo sus curvas espectaculares.

Silvina y Vanina Escudero

Escudero posó con un microbikini de cebra color blanco y fucsia y completó sus look con anteojos negro,. Además, la modelo incluyó en sus fotos a su hermana, Vanina.