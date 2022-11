Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores al revelar la fortuna que paga de expensas.

Silvina Escudero se casó por civil con su pareja de más de cinco años y comenzó a planear la despampanante fiesta que tendrá lugar a comienzos de diciembre. Sin embargo, días atrás le puso una pausa a las actualizaciones del evento y utilizó su Instagram para enviarle un duro reclamo al consorcio del barrio privado en donde vive.

Todo comenzó cuando, impulsada por el calor primaveral, quiso ir hacia el deck que rodea la pileta para aprovechar las horas de sol. Pero, al llegar al lugar, se encontró con una obra en construcción que imposibilitaba el paso. A pesar de que hizo lo mejor que pudo para no dejarse abatir, terminó por rendirse y corrió a sus redes sociales para compartir el enojo que le generó la situación, destaca La Nación.

La indignación de Silvina Escudero.

“¿Recuerdan que les conté la suma de dinero que pago de expensas? Que es una fortuna para que el deck no esté hecho. Empezaron a hacerlo hoy, en plena temporada, los obreros, mientras tomamos sol”, comenzó. A continuación, enfocó con la cámara del celular la zona en cuestión y disparó: “Por acá hay que entrar bien para clavarte todo y lastimarte. Están trabajando, todo. Hermoso”.

“Desistí de tomar mis 20 de sol diario. Imposible. Trabajando todos los obreros. No se puede pisar. El olor a quemado del metal que queman. Ah, no, es impresionante”, manifestó, sin disimular su enojo. Cada vez más molesta, reveló: “No lo puedo creer. Todo el invierno roto y ahora lo empiezan a arreglar. 100 mil pesos por mes de expensas. Qué lindo todo”.

Multa que recibió Silvina Escudero.

Multa por usar las instalaciones

Pero el episodio no terminó ahí, sino que continuó cuando a Escudero le llegó una infracción enviada de parte de la administración por haber utilizado las instalaciones cuando estaba clausurada por reparaciones.

“Ahora ni siquiera se puede estar en el ‘poco espacio’ que queda de solárium ni hacer uso de la pileta. Simplemente no se puede usar nada hasta que terminen la obra... en ‘plena temporada de pileta’. No perdamos de vista la fortuna que nos hacen pagar de expensas para no poder usar los servicios. ¡Harta es poco! Ahhh, y sumemos la infracción al monto”, tipeó, furiosa.

Y, con intención de dar por terminado el asunto, aclaró: “Y ahora me llegó una multa. La cual por supuesto rechazo. Por mail a mí me llegan las expensas, la forma de pago de las expensas y esta multa, pero nunca me llegó un aviso de que no se puede usar ese lugar. Aparte a quién se le ocurre que justo es el momento para usarlo y se ponen a construir y encima no se puede usar. Hay gente que no le da, no piensa. No le estaría funcionando”.