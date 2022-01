Thelma Fardin habló sobre el juicio contra Juan Darthés: “Pagué un costo muy alto por denunciar”

Tras haber sido internada por una intoxicación y luego de los rumores de su separación con Camilo Vaca Narvaja, Thelma Fardín fue invitada a “Intratables”, en donde tocó varios aspectos de su vida e hizo hincapié en el conflicto legal que mantiene con Juan Darthés y cómo esto le afecto en el plano laboral y afectivo.

“Pagué, pago, y espero dejar de pagar en algún momento, un costo muy alto por la decisión que tomé”, comenzó Fardín en diálogo con Alejandro Fantino.

“No hay una semana en que no piense en esto, quizás en lo personal logro no estar enfocada pero de repente el juez manda un escrito y yo soy alguien que necesita saber qué está pasando. Hace tres años calendario que vengo batallando y tres mil años cuerpo”, se sinceró respecto a la causa por abuso sexual que mantiene con Darthés.

Luego habló sobre lo que pasa en su día a día: “No lo estoy pasando bien, estoy muy cansada. Sin dudas, fue mejor haber transitado esto a no haberlo hecho, me endureció. Y tengo una sensación de mucha responsabilidad con las generaciones que vienen, de poder decirles: ‘yo te juro que hice todo lo que pude’”.

“Yo trabajo desde muy chica y conozco a mucha gente, que me quiere y que está en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema, a alguien que presentó una denuncia por abuso sexual”, expresó acerca de la falta de oportunidades en su profesión.

También la artista habló de las versiones que aseguraban que la artista se habría separado de Camilo Vaca Narvaja: “Justo estos días salió que nos separamos, y la verdad es que, sin dudas este crimen tiene muchas más víctimas que yo. Yo soy por supuesto la que más sufrió pero más vale que a mi entorno le afecta... No solamente en mis vínculos de pareja se pone complicado. Es difícil, duro, agotador, pero yo estoy rodeada de gente muy hermosa y no quiero darle la entidad a eso de que me marcó para siempre”.

LA pareja se separó a cuatro meses de confirmar su relación

Sobre su denuncia contra el actor, se lamentó por no haberlo hecho antes: “Sentía mucha culpa de no haberlo contado, porque vos ves que les sigue pasando a otras personas. Hay un documental que muestra cómo, si le hubieran hecho caso a la primera que habló, a otras no les hubiera pasado, y yo cuando lo vi me estalló la cabeza, sentí una responsabilidad y una culpa muy grandes. Yo creo que de algún modo obtuve justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice: ‘Yo hablé gracias a que vos hablaste”, cerró la actriz.

De esta manera Thelma Fardín finalizó esta entrevista que marcó un promedio de 1,6 y tocando un pico de 1,7, número que le permitió superar a elnueve y la TV Pública.