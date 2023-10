Soledad Pastorutti se muestra con un vestido soñado de aberturas y escotazo

Soledad Pastorutti cautivó a sus seguidores al compartir una serie de fotos en su feed de Instagram este miércoles.

La reconocida cantante se mostró sentada con elegancia en una cama, con las piernas cruzadas, luciendo un deslumbrante vestido blanco que destacaba por su escote y aberturas que resaltaban la belleza de sus piernas.

El toque distintivo de una larga trenza en su peinado añadió un encanto adicional a la composición. En el pie de foto, Soledad invitó a sus seguidores a visitar su canal de YouTube para descubrir un nuevo capítulo de “Natural en el Estudio”, ofreciendo un vistazo exclusivo al detrás de escena de la grabación de su álbum.

Por otro lado, lució una camisa vibrante en tono naranja que contrasta con una falda crema, mostrando su habilidad para combinar colores de manera impactante.

En otro conjunto, una camisa verde y un pantalón engomado lila resaltan su estilo audaz y contemporáneo. Finalmente, cierra con broche de oro al lucir un top rosa y una falda verde, demostrando su capacidad para dominar cualquier atuendo con una actitud radiante.

Así luce hoy Natalia Pastorutti, la hermana de Soledad

Natalia, la hermana menor, también ha dedicado su vida a construir una carrera como solista, pero con el tiempo, tomó caminos diferentes en su trayectoria profesional.

Desde temprana edad, la música fue una pasión arraigada en la familia Pastorutti. Tanto Soledad como Natalia recibieron instrucción en guitarra y piano, además de clases de canto antes de la adolescencia.

Impulsadas por su afinidad vocal y la excelente relación entre ellas, decidieron unir sus talentos y comenzaron a realizar actuaciones conjuntas.

Fue así como Natalia Pastorutti, con tan solo 13 años, experimentó la emoción de subirse por primera vez a un escenario.

Aunque eventualmente cada una siguió su propio camino en el mundo de la música, la conexión fraternal persistió. Soledad se destacó como solista en su ascenso a la fama, pero siempre brindó espacio para que su hermana menor la acompañara en diversas presentaciones.

Sin embargo, Natalia Pastorutti tomó una decisión que sorprendió a muchos al alejarse temporalmente de la música y la fama. Optó por cambiar por completo su vida, inscribiéndose en la Universidad del Salvador para estudiar abogacía.

Así luce hoy en día Natalia Pastorutti

No obstante, con el tiempo, retomó su carrera artística y encontró el deseo y la seguridad para lanzarse como solista.

“Hubo una época en la que no me sentía capacitada para hacerlo y tampoco tenía las ganas. De todos modos, aunque para mucha gente es difícil de comprender, cuando acompaño a Sole, me gusta estar en ese lugar”, reflexionó Natalia.

Natalia Pastorutti a dueto con Soledad.

Actualmente, la joven vive junto a sus hijos y su pareja en el mismo campo que su hermana y su madre. Disfruta de la tranquilidad y la conexión con la naturaleza que le brinda ese entorno.

