Sin piedad: el fuerte posteo de Gianinna Maradona contra Luis Ventura que causó sorpresa en la red

“Un día te volvió y no aprendiste. Elegiste seguir lastimando. El de arriba lo sabe... ¡y yo también!”, escribió ayer Gianinna Maradona, hija de Diego y Claudia Villafañe, minutos después de que trascendiera la imagen de su papá junto a Verónica Ojeda.

Todo hacía creer que este mensaje estaba dirigido a El Diez, sin embargo, el receptor era Luis Ventura, quien se convirtió en el blanco de un fuerte descargo repleto de exabruptos

La morocha explicó el motivo de su historia de Instagram cuando un seguidor le respondió diciéndole que el exfutbolista “tiene derecho a ver a su hijo”.

“¿Qué? Decime que es mentira y es un chiste para Tinelli”, contestó indignada la hermana de Dalma Maradona.

“Qué miserable debe ser tu vida que leés una frase y suponés que lo puedo escribir por un momento que viste en la TV, amor. Te mando un abrazo enorme y de todo corazón te deseo que puedas sacar la caca que llevás y así dejar de proyectar en personas que no conocés”, continuó la madre de Benjamín Agüero Maradona.

“Cuando pasan estas cosas en particular es cuando lamento el mundo que le estoy dejando a mi hijo. Lamento que quien hoy tenga la responsabilidad de comunicar, lo haga desde su lado más miserable y rancio. Lamento que lleven consigo tanta mierda… y esa se proyecte en las suposiciones que hacen para formular sus notas”, expresó Gianinna indignada.

Instagram

“Lamento que se especule sobre los sentimientos y razonamientos del otro. Lamento que cierta gente desinforme informando”, señaló la hija menor de Villafañe, para luego apuntar directamente contra el presidente de APTRA.

“Lamento haber visto hoy el noticiero de América y así haber visto al señor Luis Ventura hablando sobre mi familia. Lamento no haber escrito en ese momento: Luis Ventura no me voy a cansar de querer notificarte, vas a pagar el daño que me hiciste cuando por creerte un capo, aseguraste cosas mías que lejos estaban de ser verdad”, disparó la hija del entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Ojalá las puedas demostrar porque contar lo que te contaron y difamarme es gratis. Bah, en realidad no, a vos te pagan por contar en la televisión lo que suponés, especulás o algún miserable te cuenta”, siguió el texto publicado por la exnovia de Sergio Kun Agüero.

“Hoy nuevamente te escuché hablando de mi familia y de mis sentimientos en particular, y por eso escribí lo que escribí. De verdad. ¿Qué carajo sabés vos de mí? Nada de nada, fiera. No me conocés”, sostuvo Maradona.

“Jamás imaginé que podría relacionar lo que relacionaron, y aún así hasta en parte agradezco, me agradezco no haberlo pensado, porque evidentemente los años de terapia me hicieron mejor de lo que creía”, indicó la hija del Diez, que cerró con otro mensaje dedicado al periodista.

“No tengo la cabeza ni el corazón podrido para relacionar algo semejante. ¡Espero que puedan dormir en paz ahora! Luis, yo sé que algún día nos vamos a encontrar, ¡y se hará justicia! Beso enorme para todos”, concluyó Gianinna.

Las declaraciones de Luis Ventura que enfurecieron a Gianinna Maradona

El expanelista de Intrusos en el espectáculo habló de Diego Maradona en Informados de todo (América TV), y aseguró que este desea poder reunir a todos sus hijos muy pronto en su cumpleaños número 60, incluyendo a sus presuntos descendientes de Cuba.

“Ya hay una gestión con los cuatro cubanos, y si están todos de acuerdo, estarían viniendo”, precisó el presentador de televisión y radio entre varias declaraciones sobre el encuentro del exfutbolista con Marcelo Tinelli y la presencia de Verónica Ojeda junto a él.